Forio Basket: E' Antonio Carone il nuovo capo allenatore

È Antonio Carone il nuovo capo allenatore del Forio Basket.

Cambio in panchina per il Forio basket, che dopo la pesante sconfitta interna contro Salerno decide di cambiare la guida tecnica.

Coach Carone, già ormai parte dello staff tecnico della squadra da inizio anno come secondo allenatore, ha sempre lavorato duro per la squadra mostrando passione e dedizione. Giá in alcune occasioni Coach Carone si è trovato a guidare la squadra, dimostrando di essere pronto a gestire il team.

La società fa i migliori auguri ad Antonio per il suo nuovo ruolo.