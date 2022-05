Serie B: Il Forio basket torna alla vittoria. Battuta Sant'Antimo

Il Forio basket ritrova il dolce sapore della vittoria e interrompe la striscia di sconfitte consecutive che durava ormai da troppo tempo. Ad arrendersi ai biancorossi la Geko PSA Sant’Antimo apparsa sottotono, soprattutto in attacco, rispetto alle ultime uscite.

Partenza del match molto equlibrata con le due squadre che non mollano di un centimetro e rispondono colpo su colpo per un primo parziale di 17 a 15 per i padroni di casa. Nel secondo quarto Sant'Antimo prova a dare la prima spallata al match schiacciando l'accelleratore in attacco e stringendo le maglie in difesa (12 - 22).

Nella ripresa la reazione d'orgoglio di Forio che già nel terzo quarto riduce il gap con un parziale di 22 a 15 e poi completa l'opera nel quarto periodo dove, grazie ad una grande difesa, concede solo 8 punti agli avversari e porta a casa una vittoria che mancava da troppo tempo.

Una vittoria importante dunque che può cambiare il morale di una squadra attesa da un play-out da giocare senza il fattore campo.

Forio Basket 1977 - Geko PSA Sant’Antimo 68-60 (17-15, 12-22, 22-15, 17-8)

Forio Basket 1977: Damir Hadzic 22 (6/12, 0/3), Jakov Milosevic 19 (6/9, 2/6), Francesco Ciarpella 9 (2/6, 1/3), Juan manuel Caceres 9 (2/6, 0/0), Simone Orsini 6 (0/5, 0/4), Andrea Antonaci 3 (1/3, 0/0), Marco antonio Iannello 0 (0/0, 0/1), Shadi Nafea 0 (0/0, 0/1), Andrea Iacono 0 (0/0, 0/0), Domenico Capezza 0 (0/0, 0/0), Aniello Regina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 32 - Rimbalzi: 37 5 + 32 (Damir Hadzic 12) - Assist: 12 (Francesco Ciarpella 4)

Geko PSA Sant’Antimo: Enzo damian Cena 20 (7/12, 1/4), Riccardo Coviello 17 (4/8, 2/7), Carlo Cantone 8 (1/6, 2/7), Armando Verazzo 8 (1/3, 2/5), Pasquale Battaglia 3 (1/2, 0/0), Renato Buono 2 (0/0, 0/3), Ignacio Ochoa 2 (1/4, 0/0), Simon obinna Anaekwe 0 (0/1, 0/0), Emanuele Puca 0 (0/0, 0/0), Andrea Sabatino 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 19 - Rimbalzi: 42 8 + 34 (Riccardo Coviello 11) - Assist: 11 (Carlo Cantone 4)