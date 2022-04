Serie B: Altra sconfitta per Forio basket che non riesce più a vincere

Altra sconfitta per il Forio basket che vede allontanarsi sempre di più la salvezza diretta. La Del. Fes. Avellino porta a casa una partita importante ai fini della classifica.

La partita viene combattuta fin da subito in modo molto fisico ogni possesso, il risultato nei primi minuti sembra mostrare una parità tra le due formazioni. È la squadra ospite a portarsi avanti, sfruttando bene tutte le situazioni offensive tirando con ottime percentuali sia dalla media che dalla lunga distanza. A metà del primo quarto Avellino conduce di 10 punti con il punteggio di 7-17. Dopo il parziale subito Forio torna sui suoi passi, con Hadzic che dà la carica ai suoi compagni eseguendo una meravigliosa schiacciata, e la partita torna ad essere combattuta come nei primi minuti. Entrambe le squadre riescono a trovare canestri, senza però riuscire a ridurre per Forio, o allungare per Avellino, il gap nel punteggio. Il primo quarto termina 17-25.

Inizia bene il secondo quarto Forio, che parte subita aggressiva mostrando la voglia di recuperare il punteggio e sin da subito i padroni di casa riescono a ridurre lo svantaggio. A metà quarto Orsini porta la squadra sul -4, sul punteggio di 24-28. Dopo un canestro subito è una tripla di Hadzic a permettere a Forio di accorciare ancora. Preciso Orsini ai tiri liberi poco dopo con un 2 su 2 permette il minimo svantaggio, con il tabellone che segna 29-30. Perde per un attimo però la lucidità Forio che non sfrutta l’occasione per trovare il vantaggio, e Avellino con un buon break si riporta sul +8 negli ultimi due minuti. Si va alla pausa lunga sul punteggio di 29-37.

Si ritorna in campo con Avellino nei primi due minuti riesce a portarsi sul +13, complici anche 5 falli fischiati alla formazione guidata da coach Carone. Forio subisce il colpo e continua a subire la pressione avversaria, e a metà del terzo quarto il tabellone recita 35-51, con Avellino sopra di 16 punti. Non tarda però ad arrivare la reazione della squadra isolana, che inizia ad accorciare prima con un due su due ai liberi di Nafea e poi con tanti canestri di Hadzic. Complice del recupero anche una buona difesa, che costringe gli avversari a perdere palloni o a effettuare tiri difficili. Quando mancano due minuti alla fine del terzo quarto Forio è sotto di 8 punti. È Ciarpella che attaccando il ferro trova dei buoni punti nei minuti finali a portare il punteggio allo scadere sul 56-50, con la squadra motivata a recuperare lo svantaggio.

Il quarto quarto inizia con due punti realizzati da Ciarpella. Avellino inizia a difendere con molta intensità e ad attacca con cattiveria, realizzando un break importante e portandosi di nuovo sul +10 dopo solo un minuto e mezzo di gioco. Per due minuti nessuna delle due squadre riesce a realizzare punti. Si ritorna a segnare su entrambe le metà del campo, con Forio che cerca di realizzare una rimonta, senza riuscirci poiché per ogni canestro realizzato se ne subiva uno. Complici della mancata rimonta anche le scarse percentuali da 3 punti. Avellino allunga sul +13 quando mancano solo 5 minuti al termine della partita.

Forio prova a ricucire le distanze ma la squadra ospite è brava a non concedere punti facili e a realizzare poi in fase offensiva. Il match continua su questa linea fino al termine.

Forio Basket 1977 - Del.Fes Avellino 60-72 (17-25, 12-12, 21-19, 10-16)

Forio Basket 1977: Damir Hadzic 24 (7/9, 1/6), Jakov Milosevic 10 (2/3, 2/7), Juan manuel Caceres 9 (3/3, 0/0), Francesco Ciarpella 7 (2/5, 0/6), Simone Orsini 5 (1/7, 0/2), Andrea Antonaci 3 (0/1, 0/0), Shadi Nafea 2 (0/0, 0/0), Marco antonio Iannello 0 (0/0, 0/1), Andrea Iacono 0 (0/0, 0/0), Domenico Capezza 0 (0/0, 0/0), Aniello Regina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 29 - Rimbalzi: 34 12 + 22 (Damir Hadzic 12) - Assist: 10 (Simone Orsini 6)

Del.Fes Avellino: Matteo Caridà 18 (4/7, 2/3), Daniele D'andrea 12 (4/7, 0/0), Allen Agbogan 11 (3/4, 1/4), Marco Venga 11 (5/5, 0/1), Giuseppe nicolò Basile 9 (0/4, 1/4), Giovanni Carenza 9 (3/4, 0/2), Alessandro Marra 2 (1/4, 0/1), Luka Cepic 0 (0/0, 0/0), Ciro Favato 0 (0/0, 0/0), Leone Crispino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 30 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Marco Venga 8) - Assist: 13 (Allen Agbogan, Alessandro Marra 4)