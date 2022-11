EuroBasket Women 2023, l'Italia infligge una dura lezione alla Svizzera: 78-29 il finale

L’entusiasmo e la gioia del PalaBarbuto hanno salutato la bella vittoria dell'Italia di Coach Lino Lardo nel match contro la malcapitata Svizzera. E' finito, infatti, con un netto 78-29, il match valido per il terzo turno del Girone H delle qualificazioni agli Europei di Basket femminile in programma in Slovenia ed Israele dal 15 al 25 giugno 2023 .

Con questa vittoria le azzurre consolidano il primo posto nel girone e domenica 27, sempre al PalaBarbuto di Napoli, contro la Slovacchia si giocheranno un bel pezzo di qualificazione.

“Sapevamo che delle due partite questa era la più agevole - ha dichiarato a fine gara Coach Lardo - ma le ragazze sono state brave a chiuderla già nei primi minuti, muovendo bene la palla e difendendo con attenzione.. Ho avuto buone risposte da tutte, abbiamo gestito con attenzione i minutaggi perché domenica ci attende una sfida molto più complicata”.

La partita - Il quintetto iniziale scelto da Coach Lardo è composto da Verona, Spreafico, Zandalasini, Keys e Bestagno e a metà primo quarto arriva l’allungo Azzurro, con le due triple di Verona a sancire il 16-0 che poi diventa +15 (25-10) con il rimbalzo offensivo di Andrè.

La ricerca delle lunghe è costante e occupando l’area con efficacia nascono tante conclusioni ad alta percentuale dal perimetro: l’Italia tocca il +20 a metà secondo quarto, è lo strappo che segna una distanza tra le squadre che non sarà più ricucita, l’occasione per coach Lardo per ampliare le rotazioni anche in vista della partita di domenica.

Dopo 8 minuti sono già 10 le Azzurre che hanno visto il campo, all’intervallo lungo si va sul 51-22, con 9 punti di Keys e 8 di Verona.

Nel secondo tempo il divario si amplia ulteriormente, l’Italia trova punti in transizione e il timeout svizzero sul 62-25 al 24’ è obbligato anche perché la Svizzera segna solo 4 punti nel terzo quarto

Il copione non cambia negli ultimi minuti, le Azzurre toccano il massimo vantaggio sul +49 e chiudono sul 78-29, tenendo le elvetiche a 7 punti dopo l’intervallo lungo.

Il tabellino di Italia-Svizzera 78-29. Parziali: 25-10, 26-12, 19-4, 8-3

Italia: Keys 9 (4/7, 0/1), Romeo 3 (0/2, 1/3), Bestagno 4 (1/2), Carangelo (0/2, 0/3), Verona 14 (4/4, 2/3), Zandalasini 17 (7/9, 1/3), Trucco 3 (1/3 da tre), Fassina 6 (2/5, 0/2), Andre 8 (4/6), Spreafico 6 (0/2, 2/3), Attura 2 (1/4, 0/1), Cubaj 6 (3/5). All. Lardo.

Tiri da due 24/38, Tiri da tre 6/16 Tiri liberi 5/9 Rimbalzi 45 (Keys 6) Assist 27 (Verona e Bestagno 5).

Svizzera: Margot (0/1, 0/2), Constantin 2 (1/1, 0/2), Ruga 2 (1/2), Martinez (0/1, 0/3), Franchina (0/6), Topaloglu 3 (0/2, 1/1), Favre 7 (3/8), Stoianov 2 (1/2), Jacquot 2 (1/3, 0/3), Schwarz 1 (0/1, 0/1), Herminjard 6 (3/5), Fora 4 (0/4, 1/2). Coach: Marcario. Arbitri: Ozlem Yalma (Turchia), Cisil Gungor (Turchia), Anastasia Tsaakiraki (Grecia) Spettatori: 1.000.

Tiri da due9/27; Tiri da tre 2/12; Tiri liberi Svi 3/6; Rimbalzi 30; Assist 7.