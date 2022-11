EuroBasket Women 2023, l'Italia batte la Slovacchia e si qualifica alla fase finale

La Nazionale italiana di basket femminile guidata da Lino Lardo si qualifica per gli Europei di basket del 2023, in programma a giugno fra Slovenia e Israele.

L'aritmetica certezza arriva in anticipo al PalaBarbuto di Napoli dove le azzurre battono 81-60 la Slovacchia - restando a punteggio pieno dopo 4 partite in testa al girone H -, grazie anche alla contemporanea sconfitta della Svizzera col Lussemburgo.

In evidenza Costanza Verona (16 punti) e Jasmine Keys (14 punti).

La partita - l’Italia col lutto al braccio per r commemorare le vittime di Ischia, è stato osservato anche un minuto di silenzio prima del via. Coach Lardo non cambia il quintetto (Verona, Spreafico, Zandalasini, Keys, Bestagno): dopo il primo canestro di Verona le Azzurre giocano un paio di minuti contratti ma poi si sciolgono trovando ritmo, tiri ad alta percentuale e relativi canestri da ogni zona del campo.

Verona mette 7 dei nostri primi 10 punti (10-8), le due triple di Spreafico aprono il primo solco (21-9) e la cavalcata Azzurra continua senza soste fino al 40-20, dopo l’ennesimo 9-0 di parziale.

L’Italia morde in difesa, muove la palla e va a segno con tutte e 10 le giocatrici messe in campo da Lardo. All’intervallo lungo è 42-24, tra gli applausi convinti dei 1.600 spettatori del PalaBarbuto.

A metà terzo periodo il 5-0 della Slovacchia ispirato da Dudasova e Palenikova (53-38) riapre parzialmente i giochi ma l’immediato 4-0 targato Zandalasini-Verona torna a tranquillizzare la panchina Azzurra: i 12 punti segnati da Keys nel parziale ci fanno volare sul +24 (66-42) col quale ci affacciamo all’ultimo quarto.

Il +30 è opera di Madera e gli ultimi minuti si trasformano così in una passerella che contagia di entusiasmo il PalaBarbuto: tutte e 12 le Azzurre in campo e tutte a segno.

L’Italia chiude la pratica qualificazione e stacca il biglietto per l’EuroBasket Women 2023.

Il tabellino di Italia-Slovacchia 81-60

Italia: 22 Olbis Andre 4; 5 Debora Carangelo 3; 14 Sara Madera 5; 41 Elisa Penna 3; 23 Laura Spreafico 9; 4 Martina Bestagno 5; 31 Lorela Cubaj 7; 19 Martina Fassina 8; 0 Jasmine Keys 14; 3 Nicole Romeo 3; 8 Costanza Verona 16; 9 Cecilia Zandalasini 4. Coach: Lino Lardo

Slovacchia: 77 Nikola Dudasova 5; 3 Ivana Jakubcova 12; 11 Sabina Oroszova 6; 9 Terezia Palenikova 16; 41 Barbora Wrzesinski 12; 17 Alexandra Buknova 0; 8 Natalia Martiskova 0; 13 Miroslava Mistinova 6; 16 Alica Moravcikova 0; 4 Veronika Remenarova 0; 5 Radka Stasova 3; 15 Sona Svetlikova 0. Coach: Juraj Suja

IL VIDEO COMPLETO DELLA PARTITA