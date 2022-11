Napoli Basket, rescissione consensuale con Emmitt Williams: il giocatore torna negli Usa per motivi familiari

Dopo soli 5 minuti disputati in maglia azzurra domenica scorsa a Venezia, Emmitt Williams lascia la Gevi Napoli Basket. Il cestista americano ha, infatti, rescisso consensualmente l'accordo con il club partenopeo per far ritorno negli Usa per motivi familiari.

L'ala 23enne, proveniente dagli Agua Caliente Clippers, era stato ingaggiato dalla società del presidente Grassi a fine agosto. Williams aveva poi saltato l'inizio di stagione a causa di un infortunio, prima di rientrare in campo con la Reyer nell'ultimo fine settimana.

Con il precedente addio del greco Agravanis, dopo la scadenza dell'accordo temporaneo, la Gevi potrebbe ora tornare sul mercato per rimpiazzare la casella rimasta vacante nel reparto lunghi del roster a disposizione di coach Buscaglia.

La nota della società sull'addio di Williams

"La Gevi Napoli Basket comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l’atleta Emmitt Williams. Il giocatore americano, subito dopo la partita con la Reyer Venezia, ha chiesto alla società di poter rientrare immediatamente negli USA per urgenti problemi familiari. La Gevi Napoli Basket ringrazia il cestista statunitense per l’impegno dimostrato nella sua breve esperienza napoletana, augurandogli le migliori fortune umane e professionali". Questo il comunicato ufficiale diffuso dal club partenopeo sull'addio di Emmitt Williams.