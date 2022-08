Napoli Basket, Kaiser Gates non risponde alla convocazione: ingaggiato Emmitt Williams

Kaiser Gates non risponde alla convocazione e comunica attraverso i suoi procuratori di non voler giocare in azzurro nella prossima stagione e la Gevi Napoli Basket lo rimpiazza subito annunciando l'ingaggio di Emmitt Williams.

Il club partenopeo ha ufficializzato l'arrivo della giovane ala americana, 23 anni, lo scorso anno in G-League con gli Agua Caliente Clippers. 201 centimetri per 104 kg, Williams è un prodotto dell’università di Louisana State, dove gioca con i Tigers. Nel suo debutto, nella stagione 2018-2019, disputa un torneo da 7 punti e 5.4 assist per partita. Nel campionato successivo Williams chiude a 13.3 punti di media e 6.6 rimbalzi in 31 partite disputate. Nel 2020-2021, il nuovo giocatore della Gevi gioca in G-League con gli Agua Caliente Clippers, 4.2 punti e 4.2 rimbalzi. Nella stagione appena terminata, sempre nello stesso club, colleziona 7.6 punti di media e 4.7 rimbalzi.

Buscaglia: "Williams ha grande voglia di emergere"

"Sono molto contento dell'arrivo di Emmitt perché è un giocatore che abbiamo seguito ed iniziato a seguire in prospettiva. Poi si sono create le condizioni per averlo prima, e mi fa molto piacere. È un ragazzo che ovviamente dovrà fare esperienza perché è alla sua prima volta ad affrontare un certo tipo di mondo e di percorso, ma è molto motivato. Emmitt ha anche le caratteristiche giuste per il nostro team, e non era facile visto quello che è accaduto. Ringrazio molto la società, ed il direttore sportivo Bolognesi per come ci siamo immediatamente attivati rispondendo prontamente alla problematica avvenuta. Un forte benvenuto ad Emmitt perché è un ragazzo che ha grande voglia di emergere, che vuole ritagliarsi una carriera, e sono molto contento che abbia scelto Napoli come primo step del suo percorso professionale". Questo il commento di coach Maurizio Buscaglia.

Bolognesi: "Williams giocatore di grande energia e fisicità"

"Williams è un giocatore di grande energia e fisicità. Ha accettato la nostra proposta con grande carica, mostrandosi molto motivato per giocarsi le sue chance in Europa. Aggiungiamo un giocatore che ci darà una grandissima mano in difesa e a rimbalzo. Corre molto bene il campo, nostra prerogativa. Inoltre, negli ultimi anni, ha migliorato notevolmente il suo tiro da fuori". Queste le parole del ds azzurro Alessandro Bolognesi.

La nota della società sul 'caso Gaites'

"La Gevi Napoli Basket rende noto che il giocatore americano Kaiser Gates, dopo aver nei giorni scorsi regolarmente sottoscritto un contratto professionistico con la società azzurra per la prossima stagione 2022/2023, ha comunicato, attraverso i suoi procuratori, per le vie brevi prima, e non rispondendo alla convocazione poi, di non voler rispettare l'impegno formalmente assunto, e di non venire a giocare a Napoli, in virtù di un asserito interesse manifestato nei propri confronti da franchigia NBA. La Gevi Napoli Basket nel prendere atto della unilaterale ed illegittima presa di posizione del giocatore americano Kaiser Gates, e dei suoi procuratori, avendo ricevuto un evidente e grave danno sportivo e di immagine, intraprenderà nei confronti dell'atleta Kaiser Gates tutte le opportune azioni a tutela della propria immagine e dei propri diritti". Questa la nota ufficiale della Gevi Napoli Basket su quanto accaduto con l'americano Kaiser Gates.