Basket, prosegue la striscia negativa della Gevi Napoli: quinto ko di fila per gli azzurri

Non si arresta la striscia negativa imboccata dalla Gevi Napoli Basket. Gli azzurri cadono anche sul campo della Dolomiti Energia Trentino per 85-72 e inanellano la quinta sconfitta consecutiva.

Sacripanti, costretto a fare a meno ancora una volta di Jason Rich, schiera in quintetto Pargo, Velicka, Parks, McDuffie e Lynch. Dopo un primo quarto equilibrato (chiuso sul + 2 per i padroni di casa), ad essere ancora fatale ai biancoazzurri è la seconda frazione di gioco. E' lì che Trento costruisce quel vantaggio necessario a conquistare la vittoria, chiudendo sul + 16 all'intervallo.

Nel terzo quarto arriva la reazione di Uglietti e compagni, ma nell'ultima parte di gara i trentini allungano nuovamente e chiudono sull'85-72. Per Napoli non bastano i 26 punti del solito Jordan Parks. Ancora una volta deludente la prova di Jeremy Pargo, autore solamente di 2 punti in 29 minuti di gioco.

Lunedì 31 gennaio si torna in campo al Palabarbuto alle ore 20,45 contro l'Allianz Trieste.

Sacripanti: "Paghiamo la sterilità offensiva"

"Trento ha vinto meritatamente, ha fatto una gara molto solida. Sono riusciti a fare dei break, soprattutto nel secondo quarto mentre noi abbiamo attaccato in maniera confusa. Ancora una volta il secondo periodo ci è costato la partita, non è la prima volta che succede in stagione. Purtroppo paghiamo la sterilità offensiva. Nella ripresa ho fatto una scelta decisa sulla maggiore aggressività. Siamo arrivati ad un possesso di distanza, poi siamo stati puniti da un nuovo parziale di Trento. Forse lo scarto finale non è totalmente giusto ma noi dobbiamo riprendere ad essere aggressivi fin dalla palla a due". Questo il commento di coach Pino Sacripanti al termine del match.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino-Gevi Napoli Basket 85-72 (22-20;48-32;66-59)

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 11, Williams 13, Reynolds 15, Conti 8, Morina ne,Flaccadori 18, Saunders 9, Mezzanotte 11, Ladurner, Zangheri ne. All. Molin

Gevi Napoli Basket: Zerini 8, McDuffie 7, Pargo 2, Matera ne, Velicka 6, Lynch 6, Parks 26, Marini, Uglietti 9, Lombardi 8, Grassi ne. All. Sacripanti.