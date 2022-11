Basket, la Gevi Napoli ingaggia Devin Davis: sarà lui il sostituto di Emmitt Williams

La Gevi Napoli Basket annuncia ufficialmente l'ingaggio di Devin Davis. L'ala statunitense va a completare il pacchetto di lunghi a disposizione di coach Buscaglia, andando a rimpiazzare nel roster azzurro la casella lasciata libera da Emmitt Williams, rientrato in patria per motivi familiari.

Nato ad Indianapolis il 29 marzo 1995, Davis è un’ala di 198 centimetri per 103 kg di peso. Ha iniziato questa stagione in Grecia, con il Peristeri, protagonista anche in Basketball Champions League. Nel campionato greco l’ala americana, in 5 partite, ha tenuto la media di 7.4 punti per gara, 4.4 rimbalzi e 2.4 assist. Nella competizione europea, in 3 partite, 9 punti e 3 rimbalzi di media.

La Grecia e la Francia prima dell'Italia

Dopo aver giocato con gli Indiana Hoosiers e gli Houston Cougars in NCAA, Davis arriva nel 2018 nella Nba Development League con i Lakeland Magic, squadra affiliata agli Orlando Magic. Successivamente è sbarcato in Europa, indossando la canotta del Lavrio in Grecia per due stagioni, con una media punti di 7.9 nel primo anno e di 10.4 nel secondo. Nel 2021-22 arriva per lui una chiamata dalla Francia con Le Portel (media punti 12.3), prima del ritorno in Grecia in estate al Peristeri.

Buscaglia: "Davis ha grandi motivazioni. Ringrazio la società per la tempestività"

“Abbiamo lavorato quotidianamente in questa sosta su noi stessi, sotto l’aspetto tecnico, tattico, fisico, sui singoli e sulla squadra. I ragazzi si sono dimostrati presenti, mettendo grande attenzione, c’è stata una bella atmosfera. Davis è un giocatore che ha le caratteristiche che ci potranno servire per completare il team. Abbiamo sempre cercato di puntellare la nostra chimica di squadra. Arriva un ragazzo con esperienza in Europa. Voglio ringraziare la società per la grande tempestività, e per il saper reagire con equilibrio alle varie situazioni che si sono presentate. Per un allenatore questo è importante. Sentire la società vicina e presente è fondamentale per il percorso che vogliamo seguire. Davis ha grandi motivazioni, potrà darci una mano a rimbalzo, in difesa, sul perimetro. Lui è un giocatore che ha caratteristiche che potranno essere complementari a quelle dei nostri lunghi". Questo il commento di coach Maurizio Buscaglia all'arrivo di Davis.

Bolognesi: "Davis ha grande entusiasmo"

“Gli ultimi accadimenti ci hanno riportato ad intervenire sul mercato. L'arrivo di Davis potrà permetterci di giocare sia con quintetti piccoli, utilizzandolo da 4, che più grandi, giocando da numero 3. Devin ha dimostrato grande entusiasmo e molta voglia di rimettersi in gioco in una lega importante come quella italiana", sono le parole del ds della Gevi Alessandro Bolognesi.