Napoli Basket, arriva anche l'inglese Williams: nel 2023 ha vinto la Champions League con il Bonn

La GeVi Napoli Basket annuncia un altro acquisto dopo quello di Tomas Woldetensae. Il club partenopeo ha, infatti, sottoscritto un accordo annuale con l’ala inglese, di 203 cm, Deane Alexander Williams.

Nato nel 1996 a Bath in Inghilterra, Williams ha iniziato la propria carriera in patria con i Bristol Flyers, prima di approdare nella NCAA con l’Augusta University Jaguars, dove ha giocato quattro stagioni dal 2015 al 2019. La sua prima esperienza in Europa è in Islanda, dove gioca con la squadra dei Keflavik. Nella stagione 2021-22, il neo acquisto azzurro si trasferisce in Francia nel Saint-Quentin.

Gli ultimi due campionati li disputa in Germania. Nella stagione 2022-23 con il Telekom Bonn raggiunge la media di 5.8 punti a partita in campionato e trionfa in Europa con la sua squadra vincendo e giocando da protagonista la Basketball Champions League, nel corso della quale disputa 17 partite con la media di 5.0 punti a gara. Nell’ultima stagione ha giocato con l’EWE Oldenburg chiudendo con la media di 6.9 punti a gara in campionato e disputando anche la Basketball Champions League. Con la nazionale britannica ha disputato nel 2015 il campionato d’Europa under 20.

Williams: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione"

“È un grande piacere far parte di questo club. Non vedo davvero l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff tecnico, e tutti i componenti della società del Napoli Basket. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, di avere il supporto dei nostri tifosi, e di competere per il campionato in questa stagione!", sono le prime parole da nuovo giocatore della GeVi di Deane Alexander Williams.

Llompart: "Williams potrà giocare sia da 3 che da 4"

“Deane è un giocatore molto importante per noi, potrà giocare sia da 3 che da 4. Due anni fa Williams ha vinto la Champions League con il Bonn in Germania, dunque è un giocatore che sa come vincere e come aiutare la squadra a farlo, e per noi è una qualità molto importante. Con lui inseriamo un giocatore capace di fare cose per se stesso, ma che aiuta tanto la squadra, con grande capacità difensiva e con gioco verticale. È pronto sempre a fare ciò che l’allenatore chiede, senza dubbio un giocatore perfetto per coach Milicic", è il commento del responsabile dell'area tecnico sportiva del Napoli Basket Pedro Llompart.