Napoli Basket, dopo Lever arriva anche De Nicolao

Comincia pian piano a prendere forma il roster del Napoli Basket in vista della stagione 2023/2024. Dopo gli addii di Zerini e Uglietti e l'arrivo di Lever, la Gevi ha ufficializzato anche l'ingaggio del playmaker Giovanni De Nicolao, proveniente da Varese.

Il 27enne padovano ha sottoscritto un accordo biennale con gli azzurri, con uscita a favore del club al termine della prima stagione.

“Voglio ringraziare la società ed in particolare l’amministratore delegato Dalla Salda, il responsabile dell’area tecnica Llompart, e coach Mili?i? per la fiducia. Quando ho ricevuto la chiamata di Napoli e mi è stato illustrato il progetto ambizioso del club, essendo anche io una persona molto ambiziosa, non ho esitato ad accettare. Vogliamo costruire qualcosa di speciale e sono orgoglioso di farne parte. Non vedo l’ora di conoscere tutto il popolo bianco e azzurro. Ce la metteremo tutta per far innamorare i tifosi di questa squadra", le prime parole di De Nicolao al sito ufficiale del club partenopeo.

“Con l’arrivo di De Nicolao apriamo il mercato degli esterni della nostra squadra. Giovanni è un play con alta capacità difensiva e possiede molta esperienza nel nostro campionato. Arriva da noi con una maturità perfetta per fare un ulteriore passo avanti nella sua bella carriera e siamo sicuri che ciò possa accadere. E’ un atleta che sarà molto importante per il nostro nuovo progetto", è il commento del responsabile dell'area tecnica azzurra Pedro Llompart.

La scheda di De Nicolao

Nato a Camposampiero, in provincia di Padova, il 10 giugno 1996, Giovanni De Nicolao è un playmaker di 191 centimetri, proveniente dalla Pallacanestro Varese.

Ha debuttato nel 2015-2016 in Legadue con la Junior Casale Monferrato. Successivamente ha vissuto un’esperienza di 3 anni in NCAA con i Texas Sant’Antonio RoadRunners, realizzando, nella stagione 2017-2018, 8.8 punti di media e 3.5 assist. Nell’ultima stagione americana, 2018-2019, il nuovo playmaker azzurro ha segnato 7.7 punti di media, 4.5 rimbalzi e 3.7 assist. Nel campionato 2019-2020 ritorno in Italia, in Serie A2 con Agrigento, dove ha concluso una stagione da 9.6 punti di media, 3.9 rimbalzi e 3.6 assist.

Dal 2020-2021 De Nicolao ha vestito la maglia della Pallacanestro Varese, ritagliandosi un ruolo importante. Nel 2021-2022, in 24 minuti di utilizzo, ha messo a referto 5.4 punti di media e 3.6 assist. Nella stagione appena conclusa, ha chiuso con una media di 4.1 punti realizzati, 2.2 rimbalzi e 1.8 assist, in 14.7 minuti di utilizzo. Ha vestito anche la maglia della Nazionale, vantando presenze nella selezione Under 20 italiana.