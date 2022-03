Basket, ancora una sconfitta per la Gevi Napoli: azzurri ko all'overtime

Ancora una sconfitta per il Napoli Basket. Gli azzurri cadono sul campo della Vanoli Cremona per 96-93 all'overtime nel recupero di campionato della ventesima giornata.

Grande rammarico per gli uomini di Sacripanti, che nel corso del match recuperano 21 punti di svantaggio. Altra nota stonata della serata l'infortunio accusato da Vitali nel primo quarto.

Non bastano le grandi prove di McDuffie e Velicka, autori rispettivamente di 33 e 25 punti, per strappare due punti importanti ai lombardi. In ripresa anche Jason Rich, che ha terminato l'incontro con 18 punti a referto.

I partenopei torneranno in campo lunedi prossimo 14 marzo alle ore 20,00 al PalaBarbuto contro l’Openjobmetis Varese.

Sacripanti: "Dobbiamo riflettere su come iniziare da subito con grande intensità"

"Abbiamo iniziato con una sterilità offensiva imbarazzante, pensando di risolvere tutto col tiro da tre punti. Non siamo stati a bravi a contenere l’energia di Cremona su tutto il campo. Dopo siamo riusciti a chiudere il loro flusso offensivo e a rientrare in gara. Sul +5 abbiamo preso due canestri ingenui. E’ stata una partita a strappi, abbiamo sbagliato purtroppo l’attacco per vincere la partita. Nei supplementari ci sono stati tanti errori dovuti anche alla stanchezza. L’ingenuità dell’espulsione ci è costata la gara. Noi dobbiamo riflettere su come iniziare da subito con grande intensità, andare sotto di tanto dal primo quarto ci ha costretto ad una partita in salita. C’è assoluta parità con Cremona anche sugli scontri diretti, ora dobbiamo essere bravi a recuperare energie in vista della partita con Varese che avrà un’importanza notevole". Questo il commento di coach Pino Sacripanti a fine partita.

Il tabellino

Vanoli Cremona-Gevi Napoli Basket 96-93(25-11; 43-30 ; 66-64; 86-86)

Vanoli Cremona: Dime 14, Harris 4, McNeace 6, Gallo, Pecchia 24, Poeta, Spagnolo 17, Vecchiola, Errica, Kohs 8, Tinkle 11, Cournooh 7. All.Galbiati.

Gevi Napoli: Zerini 4, McDuffie 33, Matera ne, Vitali, Velicka 25 ,Parks 7, Marini, Uglietti 4, Lombardi, Rich 18, Totè 3, Grassi ne. All.Sacripanti.