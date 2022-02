Napoli basket, rinviato anche il match contro Cremona per casi Covid

Il Napoli basket non scenderà in campo neanche nel prossimo fine settimana. La sussistenza di un numero di giocatori positivi al Covid-19 superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella lista del gruppo atleti del club partenopeo ha indotto il presidente della Lega Basket Umberto Gandini a rinviare il match di campionato contro la Vanoli Cremona, in calendario domenica 13 febbraio in Lombardia.

Le modalità di recupero del match verrano rese note nei prossimi giorni. Gli azzurri dovranno disputare sabato 19 febbraio alle ore 15.00 al Palabarbuto il recupero del match contro la Reyer Venezia, rinviato la scorsa settimana.

Proprio nei giorni scorsi la Gevi aveva comunicato che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli programmati, era emersa la positività al Covid di altri quattro componenti del gruppo squadra.

Intanto l'azzurro Jordan Parks è entrato nel 'dream team' del mese di gennaio della Lba.