Basket, ridotta la penalizzazione a Varese: cambia nuovamente la classifica in Serie A

Cambia ancora la classifica in Serie A. La Corte Federale d'Appello ha infatti ridotto la penalizzazione inflitta nelle scorse settimane alla Pallacanestro Varese da - 16 a - 11. Il club lombardo riacquista, così, 5 punti in graduatoria e sale a quota 21, superando la Gevi Napoli che scivola al penultimo posto. Gli uomini di coach Pancotto dovranno, dunque, piazzare due successi nelle ultime due giornate di campionato e sperare che almeno una tra le sue contendenti per la salvezza (oltre a Verona, avversaria degli azzurri nell'ultima giornata) non faccia altrettanto.

La nota della Fip

"La Corte federale di Appello, visto l’art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Openjobmetis Pallacanestro Varese irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Visto l’art 116, comma 8, R.G., stante la complessità delle questioni oggetto di reclamo, fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione". Questa la nota ufficiale pubblicata sul sito della Federazione Italiana Pallacanestro.

La nuova classifica

Questa la classifica nella zona salvezza a due giornate dal termine della regular season:

Scafati e Treviso 22

Varese 21

Trieste, Reggio Emilia e Napoli 20

Verona 18.