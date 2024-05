Basket, la GeVi Napoli saluta coach Cesare Pancotto: l'annuncio

La GeVi Napoli Basket saluta Cesare Pancotto. Le strade del club azzurro e del coach di Porto San Giorgio, assistant di Buscaglia prima e Milicic poi e soprattutto capo allenatore della miracolosa salvezza nel 2023, si separano dopo due anni.

La società partenopea rende noto, infatti, che il rapporto professionale con il 69enne coach marchigiano non verrà esteso.

"Il club ringrazia Cesare Pancotto, splendido protagonista delle ultime due stagioni della GeVi Napoli, coincise con un’emozionante salvezza ottenuta sotto la sua guida tecnica e con la storica conquista della Coppa Italia come primo assistant coach, e gli rivolge un sincero in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale", spiega in una nota ufficiale il Napoli Basket.