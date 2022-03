Napoli Basket, Buscaglia si presenta: "Sfida impegnativa, dimostriamo di meritarci la maglia che indossiamo"

"Sono molto contento di accettare questa sfida, ringrazio il club per aver puntato su di me. E’ una sfida impegnativa da giocare ma sarà una bella sfida. Sono qua per dare il massimo per centrare il nostro obiettivo, la salvezza. Bisogna tenere i piedi ben piantati a terra". Così il nuovo coach del Napoli Basket Maurizio Buscaglia ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione presso la sala stampa del Palabarbuto.

Buscaglia ha voluto ringraziare e salutare il suo predecessore: "Ringrazio Pino Sacripanti anche perché raccolgo una squadra ben allenata, abbiamo lavorato insieme e so che è uno straordinario professionista. Ho delle mie idee di pallacanestro ma ovviamente dovrò essere bravo ad adattarmi alle caratteristiche della squadra. Bisogna andare avanti sul concetto di giocare insieme. Abbiamo fatto un paio di allenamenti, molto intensi. In questo momento tutti devono sentirsi coinvolti, ognuno secondo le sue caratteristiche deve sentirsi importante per la squadra. Siamo attesi da un calendario molto tosto, ma anche questo fa parte della sfida. Tutti i giocatori potranno avere la propria chance. Dobbiamo pensare alla prossima partita, non parliamo dell’ultima".

Poi il messaggio ai tifosi: "Ai nostri tifosi posso promettere il massimo impegno, dobbiamo guadagnarci il loro sostegno, con la certezza di vivere tutti insieme grandi emozioni al PalaBarbuto, e dimostrando di meritarci la maglia che indossiamo".

Il presidente Grassi: "Oggi inizia un nuovo percorso"

“Oggi inizia un nuovo percorso. Sono contento del fatto che il coach è stato contattato alle 23,30 di lunedi sera, e martedi mattina alle 10 era già da noi. Ha dimostrato di avere grande voglia. Abbiamo parlato dei nostri progetti, e ci siamo intesi subito mettendo a punto una nuova strategia. Non possiamo dimenticare che abbiamo perso 9 delle ultime 10 partite, quindi ora bisogna salvarsi. C’è da raggiungere quest’obiettivo fondamentale, siamo tutti uniti per questo traguardo. Poi, potremo pensare al futuro, ad alzare la nostra asticella. Ringrazio ancora una volta il pubblico che ci ha sostenuto fino alla fine lunedi sera nonostante la brutta prestazione. Abbiamo bisogno del loro aiuto per ritornare a giocare come fatto fino a dicembre. Ho sensazioni positive. Ho visto un allenamento di grande intensità da parte della squadra, ma sarà il campo a dare le sue risposte". Queste le parole del presidente della Gevi Napoli Federico Grassi.

Il ds Bolognesi: "Con Sacripanti abbiamo condiviso tutte le scelte di mercato"

“Ringrazio Maurizio Buscaglia per aver subito mostrato interesse nella nostra proposta. Abbiamo trovato un accordo in 5 minuti dopo aver parlato dei nostri obiettivi. E' un allenatore di caratura internazionale ed ha mostrato grande disponibilità. Mi auguro di centrare la salvezza il prima possibile, per poi poter parlare di progetti futuri insieme a coach Buscaglia. In questi due anni con Sacripanti abbiamo condiviso ogni scelta di mercato, cosi come da politica societaria. Tutta la responsabilità delle scelte è sempre stata condivisa".