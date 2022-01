Basket, quarta sconfitta di fila per la Gevi Napoli: Brindisi vince 89-75

Quarta sconfitta consecutiva per la Gevi Napoli Basket. Gli azzurri perdono a Brindisi per 89-75 nel recupero della 15esima giornata e devono abbandonare anche il sogno Final Eight di Coppa Italia. Sacripanti recupera Zerini e Velicka, ma perde nuovamente Jason Rich. Lo starting five partenopeo è formato da Pargo, Marini, Parks, McDuffie e Lynch.

Dopo un primo quarto molto equilibrato, chiuso sul 20-17 per gli ospiti, salgono in cattedra i padroni di casa che dominano in lungo e in largo la seconda frazione con un parziale di 27-7 che indirizza l’esito del match. Uglietti e compagni lottano nei due quarti finali, ma la forbice è troppo ampia per consentire una rimonta decisiva per gli azzurri, nonostante un’ultima frazione positiva.

Miglior realizzatore in casa Napoli è ancora una volta Jordan Parks con 17 punti e 10 rimbalzi. A seguire Pargo con 15 punti e Lombardi con 14. Miglior realizzatore del match è invece il brindisino Perkins, autore di 21 punti.