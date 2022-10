Basket, seconda sconfitta in campionato per la Gevi Napoli: gli azzurri cadono a Brindisi

Seconda sconfitta in campionato per la Gevi Napoli Basket. Gli azzurri di coach Buscaglia cadono sul campo di Brindisi per 77-70, nonostante una bella rimonta nel terzo quarto dopo aver chiuso all'intervallo sotto di 13 (44-31 per i pugliesi).

All'inizio dell'ultimo quarto tre punti di capitan Uglietti portano anche avanti di due lunghezze la Gevi (59-61), poi le polveri azzurre si bagnano per molti minuti, con i padroni di casa che strappano l'allungo decisivo con un parziale di 13-0, portandosi sul 72-61.

A pesare anche l'assenza di Howard, rimasto in panchina per tutto il match. Il miglior realizzatore tra i partenopei è Johnson con 16 punti. In doppia cifra anche Williams e Zerini, autori di 10 punti a testa.

Domenica prossima, alle 20.45, si torna in campo al PalaBarbuto contro Reggio Emilia per cercare il primo successo stagionale.

Buscaglia: "Bisogna gestire meglio alcuni momenti della partita"

“Non abbiamo avuto l’ impatto di gara giusto per quanto riguarda l’ aspetto difensivo. Non siamo riusciti a correre, disunendoci in attacco, non giocando di collettivo. Dobbiamo sicuramente apprezzare lo sforzo fatto, palla dopo palla, per rientrare dal - 17.Abbiamo avuto anche la palla per allungare, poi abbiamo subito un parziale senza arginarlo. C’è poca pazienza, bisogna gestire meglio alcuni momenti della partita. Complimenti a Brindisi per la vittoria". Questo il commento di coach Maurizio Buscaglia al termine del match.

Il tabellino

Happy Casa Brindisi- Gevi Napoli Basket 77-70 (29-19;44-31;59-55)

Brindisi: Burnell 13, Reed 10, Bowman 6, Vitucci, Malaventura, Mascolo 7, Bocevski, Mezzanotte 6, Riisma 8, Bayehe 6, Perkins 14, Etou 6. All. Vitucci

Napoli: Zerini 10, Howard ne, Johnson 16, Michineau 9, Agravanis 6, Dellosto, Matera ne, Uglietti 5, Williams 10, Stewart 9, Zanotti 5, Grassi ne. All. Buscaglia.