Napoli Basket, vittoria al fotofinish a Brindisi: per gli azzurri è il quarto successo di fila

Il Napoli Basket non arresta la sua marcia e inanella il suo quarto successo di fila, battendo Brindisi a domicilio 77-80 in un match combattutissimo e deciso solamente negli ultimi secondi di gioco. Una vittoria esterna importante per la Gevi, che precede un trittico di partite molto impegnativo con Bologna (in trasferta), Brescia (in casa) e Cremona (in trasferta) prima della final eight di Coppa Italia.

Grande protagonista del match ancora una volta Jacob Pullen, che con 5 punti nel finale regala i due punti alla squadra di coach Milicic. Alla fine il referto, per lui, segna quota 20. 19, invece, i punti messi a segno da Ennis, 17 quelli di Sokolowski.

IL MATCH - Milicic sceglie Ennis, Brown, Sokolowski, Zubcic e Owens nello starting five. La partenza azzurra è da dimenticare, con Brindisi che piazza un parziale iniziale di 11-0. A sbloccare il tabellone per la Gevi è una tripla di Markel Brown. Col passare dei minuti la gara torna nei binari dell'equilibrio tra le due squadre e la prima frazione si chiude con i padroni di casa avanti di 4 (22-18). La risalita di Napoli si completa nel secondo quarto, quando due liberi di Ennis valgono il sorpasso (28-29). I pugliesi tengono botta e riescono a chiudere avanti di 3 nel punteggio all'intervallo (42-39).

Nella ripresa gli uomini di Milicic accelerano e piazzano subito un break di 0-8, con il sigillo di Sokolowski che vale il + 5. Brindisi non molla e con pazienza raggiunge nuovamente Napoli sul 52 pari, poi Zubcic trafigge l'Happy Casa in chiusura del terzo quarto, che termina con i partenopei avanti di 4 (54-58). Gli ultimi 10 minuti regalano un'altalena di emozioni. Quando la Gevi sembrava in discreto controllo del match, Brindisi viene fuori e raggiunge il pareggio (71-71) con una tripla di Bartley che fa esplodere il PalaPentassuglia. L'ultimo minuto di gioco è da cardiopalma. Le due squadre si risuperano di continuo nel punteggio. Bartley a 22 secondi dalla fine porta i pugliesi sul + 2 (77-75). Ma a 13 secondi dal termine Pullen piazza una incredibile tripla, che riporta Napoli avanti (77-78). Brindisi ha ancora la palla della vittoria tra le mani, ma Bartley si fa rubare palla da Brown che lancia a canestro Pullen per il 77-80. Con un secondo di gioco ancora a disposizione, il tentativo finale di Bartley si perde con un nulla di fatto. Vince la Gevi.

IL TABELLINO - Happy Casa Brindisi-Gevi Napoli Basket 77-80 (22-18, 42-39, 54-58)

Brindisi: Morris 19, Laquintana 5, Sneed 11, Laszewski 8, Riismaa ne, Lombardi 3, Bartley 11, Bayehe 9, Johnson 6, Senglin 5, Guadalupi ne, Malaventura ne. Coach Sakota.

Napoli: Pullen 20, Zubcic 10, Ennis 19, De Nicolao, Owens 2, Brown 8, Sokolowski 17, Lever 4, Bamba ne, Mabor Dut Biar, Sinagra ne, Ebeling ne. Coach Milicic.

Arbitri: Rossi - Bettini - Capotorto.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI - Milicic: “È stata una battaglia, ma alla fine con un po’ di fortuna l’abbiamo vinta. Ora dobbiamo restare stati svegli ed intelligenti per il nostro percorso futuro. Sappiamo che Brindisi sta lottando per la sua vita, ma noi stiamo lottando per i nostri sogni. Sono molto felice che, fatta eccezione per i primi 3 minuti di gioco, i nostri giocatori abbiano dimostrato questo fortissimo desiderio di vincere la partita. Credo che abbiamo poi preso il controllo della gara nella seconda parte, e che abbiamo meritato la vittoria. Loro sono rientrati con dei tiri fortunati nella parte finale della gara, così come noi abbiamo avuto fortuna con l’ultimo tiro decisivo. Credo in ogni caso che abbiamo controllato bene una gara in trasferta, su un campo molto caldo. Alla fine non sapevamo se andare per un tiro da due e pareggiare, o per un tiro da tre e vincerla, siamo contenti che il pallone sia andato sul tabellone e che ci sia stato il canestro decisivo".

Llompart: “È stata una partita non bella, ma vinta questa è la cosa più importante. Sapere vincere così è fondamentale. Abbiamo ribaltato un inizio non brillante. La vittoria per Brindisi valeva tanto, e noi non abbiamo mai mollato. Sappiamo che non abbiamo giocato la migliore partita, ma è molto importante per una squadra sapere vincere partite così, complimenti a tutti".

Sokolowski: “È stata una gara equilibrata. Abbiamo lottato fino alla fine. Abbiamo avuto un brutto inizio, poi per fortuna gestito. Pullen ha realizzato un 'canestrone' insieme ai recuperi importanti ed alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Felici per le quattro vittorie consecutive, ma il nostro pensiero è rivolto solo alla prossima partita. Questa è la nostra mentalità".