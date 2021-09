Supercoppa basket, primo successo per il Napoli: vittoria in rimonta a Brescia

Prima vittoria in Supercoppa Lba per il Napoli Basket, che espugna il campo del Brescia per 87-77. Gli uomini di coach Sacripanti effettuano una clamorosa rimonta, dopo essere stati sotto di ben 24 punti.

Grandi protagonisti del match Velicka, top scorer con 23 punti, Elegar (19) e McDuffie (14).Lunedi si torna in campo al PalaBarbuto alle ore 18 sempre contro i lombardi.

Il tabellino

Germani Brescia-Gevi Napoli Basket 77-87 (25-18;52-31;66-65 )

Brescia: Eboua 1, Mitrou-Long 16, Parrillo, Moore 7, Moss , Rodella ne, Laquintana 7, Djlya ne, Petrucelli 17, Gabriel 9, Della Valle 12, Cobbins 8

Napoli: Parks 11, McDuffie 14, Zerini 2, Velicka 23, Uglietti 4, Parks 11, Elegar 19, Coralic ne, Mayo 5, Grassi ne, Sinagra ne, Lombardi 5.

Il commento di Sacripanti

"In questa fase della stagione la Supercoppa ha poco senso. I tifosi si fanno un’idea delle squadre sbagliata. Non siamo quelli che vanno sotto di venti, non siamo quelli che vincono la ripresa con 30 punti di scarto. E’ fondamentale lavorare in palestra, questa formula non permette di farlo. Gli allenatori andrebbero considerati di più. Sono stato molto contento della reazione dei miei giocatori. Quello della ripresa è l’unico modo in cui dobbiamo giocare. La differenza tra primo e secondo quarto è stata evidente in termini di spirito ed atteggiamento. Dobbiamo essere pronti sin dalla palla a due. Lunedi si giocherà ancora, vedremo in che condizioni saremo. Speriamo di avere sempre meno momenti negativi, cercando di governare meglio i 40 minuti”. Questo il commento di coach Pino Sacripanti al termine del match.