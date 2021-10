Basket, la Gevi Napoli cade a Brescia: azzurri sconfitti 98-88

Brutta sconfitta per il Napoli Basket, che cade a Brescia per 98-88. Gli uomini di coach Sacripanti hanno la peggio in un importante scontro salvezza con i lombardi, che centrano il primo successo in campionato.

Ai partenopei non bastano i 22 punti a testa inanellati da McDuffie e Rich, che continua a migliorare il suo rendimento partita dopo partita.

Dopo essere andati a riposo a - 2 dai padroni di casa, Mayo e compagni cadono sotto i colpi delle rondinelle, trascinate da un sontuoso Mitrou-Long, autore di ben 29 punti.

Il tabellino

Germani Brescia-Gevi Napoli Basket 98-88 (26-21, 41-39, 70-59)

Germani Brescia: Gabriel 8 (1/3, 2/7), Moore 2 (1/5, 0/2), Mitrou-Long 29 (11/15, 1/5), Petrucelli 19 (2/5, 5/5), Della Valle 17 (1/3, 5/6), Eboua, Parrillo, Cobbins 6 (3/5), Djiya ne, Burns 9 (4/6), Laquintana 3 (0/1, 1/2), Moss 5 (1/2, 1/2). All. Magro

GeVi Napoli: Zerini 2 (1/1), Mc Duffie 22 (5/7, 2/4), Grassi ne, Matera ne, Velicka 9 (1/2, 2/6), Parks 3 (0/3, 1/2), Marini 5 (1/1, 1/3), Mayo 10 (2/3, 2/9), Elegar 13 (4/7), Uglietti 2 (1/2), Lombardi, Rich 22 (2/5, 6/7). All. Sacripanti

Arbitri: Paternicò, Bongiorni e Capotorto.