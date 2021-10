La Blue Lizard Capri si presenta ai Tifosi. Cacace: "Obiettivo salvezza ed un campionato onorevole"

Si alza il sipario sulla stagione 2021-2022 della Blue Lizard Basket Capri. Nella giornata di lunedì 4 ottobre si è svolta presso la sede del Comune di Capri la presentazione del roster della prima squadra, che prenderà parte al campionato nazionale di Serie A2 di basket femminile.

Campionato che inizierà nel prossimo weekend quando le ragazze di Coach Falbo alzeranno la prima palla a due di stagione al Palazzetto dello Sport Bruno Zauli di Battipaglia.

Presso la sede di Piazzetta Umberto I si è svolto un momento di unione e comunione di intenti tra la città e squadra. Erano presenti il Sindaco Marino Lembo, il Vice Sindaco ed Assessore allo Sport Ciro Lembo, la presidentessa Schiano Lomoriello, la vice Margherita Cacace, coach Paolo Falbo, il Presidente Regionale della Federazione Pallacanestro Italiana Caliendo oltre ovviamente allo staff tecnico ed alle giocatrici.

La Blue Lizard ha allestito un roster importante per la stagione che inizia. Alle giovani Fabiana Prete, Silvia Moretti, Federica Giosuele e Federica Esposito, tutte classe 2006, si sono aggiunte varie riconferme. In primis quella della capitana Natalia Rios, argentina classe 1990 e pilastro della Blue Lizard.

Oltre a lei hanno scelto di sposare ancora la causa caprese Jessica Porcu, Valentina Maggi e Dubravka Dacic. Ad integrare il roster sono arrivate in estate la playmaker della Nazionale italiana Under 19, Giorgia Bovenzi, l’esterna Giovanna Martines, le due ex Alma Patti Boccalato e Manfrè e la classe 2000 Mari Panteva reduce dall’esperienza a Potenza. Un mix che viene ora consegnato alle sapienti mani di coach Falbo per farne una squadra capace di disputare un buon campionato.

“Spero che questo progetto possa continuare a crescere - ha spiegato alla stampa la vice presidente del Club Margherita Cacace - e raggiungere l’obiettivo di una salvezza ed un campionato onorevole. Noi ce la metteremo tutta, nella attesa di poter ritornare a giocare sull’Isola di Capri”.

A margine della presentazione la capitana della Blue Lizard, Natalia Rios, ha donato la maglia ufficiale con il numero 1 al Sindaco di Capri Marino Lembo che ha ricambiato il dono con il più sentito degli “in bocca al lupo”. Che la stagione abbia inizio.

Il roster ufficiale della Blue Lizard Basket Capri 2021-2022