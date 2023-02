Biglietti Gevi Napoli Basket-Openjobmetis Varese: prezzi e modalità di vendita

La Gevi Napoli Basket comunica che da venerdi 24 febbraio alle ore 16:00 è aperta la prevendita per il match contro l’Openjobmetis Varese, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 5 marzo alle ore 16.00 al PalaBarbuto.

KFC sarà il match sponsor della gara. L’azienda, già top sponsor del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

Questi i prezzi dei tagliandi per assistere alla gara:

TRIBUNA CENTRALE: 30 EURO, RIDOTTO 20

TRIBUNA LATERALE: 20 EURO, RIDOTTO 15

CURVA/GRADINATA: 14 EURO, RIDOTTO 10

I biglietti ridotti sono riservati ad over 65 ed under 16.