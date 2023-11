Napoli Basket, ancora un sold-out contro Cremona: già in vendita i tagliandi per il match con Reggio Emilia

Nuovo sold-out per la Gevi Napoli Basket che sta facendo sognare i tifosi con il suo straordinario inizio di campionato. Anche contro la Vanoli Cremona, infatti, ci sarà domenica pomeriggio il tutto esaurito alla Fruit Village Arena PalaBarbuto.

Intanto il club azzurro ha già messo in vendita i tagliandi per il match contro Reggio Emilia, in programma a Fuorigrotta domenica 10 dicembre alle ore 12.00.

Questi i prezzi ed i settori in vendita:

TRIBUNA CENTRALE: 30€, RIDOTTO 20€

TRIBUNA LATERALE: 20€, RIDOTTO 15€

CURVA/GRADINATA: 15€, RIDOTTO 10€

SETTORE OSPITI: 15€