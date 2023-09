Biglietti Gevi Napoli Basket-Armani Milano: prezzi e modalità di vendita

E' iniziata la vendita dei biglietti per la gara tra la Gevi Napoli Basket e la EA7 Emporio Armani Milano, valevole per la seconda giornata di campionato, in programma domenica 8 ottobre alle ore 12:00 al PalaBarbuto.

Questi i prezzi dei tagliandi:

TRIBUNA CENTRALE: 30€, RIDOTTO 20€

TRIBUNA LATERALE: 20€, RIDOTTO 15€

CURVA/GRADINATA: 15€, RIDOTTO 10€

SETTORE OSPITI: 15€

I biglietti ridotti sono riservati ad Over 65 ed Under 18.

E’ ancora possibile, inoltre, acquistare l’abbonamento per assistere alle gare interne della Gevi Napoli per la stagione 2023-2024.