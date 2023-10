Napoli Basket, riaperta la campagna abbonamenti: in vendita i biglietti per i match con Brindisi e Bologna

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica che, fino al 20 ottobre 2023 alle ore 10:00, è riaperta la campagna abbonamenti “Napoli Dentro”. Sarà infatti ancora possibile acquistare l’abbonamento per assistere alle gare interne per la stagione 2023-2024.

Le tessere sono in vendita sul sito Vivaticket. Sono ancora valide le promozioni Famiglia e Invalidi e si potranno sottoscrivere solo ed esclusivamente presso la sala stampa del PalaBarbuto, sabato 14 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presentando la documentazione. Il pagamento sarà possibile esclusivamente a mezzo Carta di Credito o Bancomat.

Questi i prezzi ed i settori in vendita:

TRIBUNA CENTRALE: 360€, Ridotto 250€;

TRIBUNA LATERALE: 260€, Ridotto 200€;

CURVA: 170€, Ridotto 110€;

GRADINATA: 170€, Ridotto 110€.

Gli abbonamenti ridotti sono riservati ad over 65 ed under 18. L’abbonamento ridotto riservato ai ragazzi, potrà essere acquistato a partire dai 6 fino ai 18 anni. I bambini al di sotto dei 6 anni non avranno bisogno di abbonamento ed avranno la possibilità di entrare gratuitamente, ma non potranno occupare il posto a sedere.

È iniziata, inoltre, anche la vendita dei tagliandi per assistere alle partite al PalaBarbuto con la Happy Casa Brindisi (Domenica 22/10/2023 ore 17:30), e la Virtus Segafredo Bologna (Lunedì 30/10/23 ore 20:30)

Questi i prezzi ed i settori in vendita:

TRIBUNA CENTRALE: 30€, RIDOTTO 20€

TRIBUNA LATERALE: 20€, RIDOTTO 15€

CURVA/GRADINATA: 15€, RIDOTTO 10€.