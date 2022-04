Serie B: La Bava Pozzuoli in trasferta a casa della Fortitudo Agrigento

Dopo una settimana di riposo forzato, a causa del rinvio del derby contro Avellino di sabato scorso, la Virtus Pozzuoli è pronta a partire per affrontare la capolista Fortitudo Agrigento, solitaria in vetta alla classifica con ben 44 punti.

Quella di domenica 10 aprile, alle ore 18:00, sarà una partita molto difficile per la Virtus Pozzuoli che, però, si è allenata intensamente nelle ultime settimane ed è pronta a dare il meglio di sé contro un roster di esperti già proiettati ai play off e, perché no, anche alla promozione in serie A2.

Per Agrigento, il miglior marcatore di squadra è il play Alessandro Grande con una media di 16.1 a partita e un best di ben 38 punti. Per lui è la seconda stagione con la compagine siciliana, prima, invece, ha trascorso due anni ad Omegna, uno a Firenze e uno a Matera sempre in B, in A2 ha giocato con Biella e Latina. C’è poi il temibile Chiarastella, ala classe ’85, ma che può ricoprire più ruoli; ha una media di 13.3 a partita con un best di 24 punti. Giocatore di categoria superiore, è alla sua terza stagione consecutiva con Agrigento. Buoni anche i numeri della giovane ala Cosimo Costi, ha una media di 10.9 e un massimo punteggio di 28 punti a soli 22 anni. Pericolose sono anche le guardie come Nicolas Morici, la cui media è di 10.9 con un best di 21 punti, e Santiago Bruno. Sotto i tabelloni, invece, c’è Andrea Lo Biondo con una media di 9.9 a partita e un best di 25 punti.

Appuntamento domenica 10 aprile, palla a due alle 18.00.