Basket, nuovo k.o. esterno per la Gevi Napoli in casa di Sassari

Nuova sconfitta esterna per la Gevi Napoli. Gli azzurri cedono nettamente contro il Banco Sardegna Sassari dell'ex Piero Bucchi, capitolando per 86-69. Ancora ai box Johnson, non entrato in campo nel corso del match.

Buscaglia sceglie Michineau, Howard, capitan Uglietti, Davis e Williams nello starting five. La prima frazione è abbastanza equilibrata, con i padroni di casa che allungano nel finale del quarto chiudendo sul 22-18. Nei successivi 10 minuti, però, il divario si allarga, con i sardi che vanno all'intervallo forti di un rassicurante + 15 (43-28), trascinati da Jones e Bendzius.

Nella ripresa Sassari controlla il match, amministrando il vantaggio accumulato al termine dei primi due quarti, con Napoli che non riesce più a colmare il gap. Il tabellone segna alla fine 86-69 in favore degli uomini di Bucchi. Top scorer del match è Jones con 28 punti, mentre il miglior realizzatore in casa azzurra è Howard con 18 punti.

La Gevi tornerà in campo nel giorno di Santo Stefano, quando alle ore 20.00 affronterà al PalaBarbuto la Tezenis Verona.

Buscaglia: "Onestamente siamo stati poca cosa"

"Onestamente siamo stati davvero poca cosa. Non abbiamo praticamente fatto niente, abbiamo potuto pensare qualche volta durante la gara, che eravamo a qualche step di differenza, ma non siamo riusciti a farlo, ed abbiamo mancato su tutta la linea, ad esclusione del terzo del quarto. Faccio i complimenti a Sassari ha meritato la vittoria. Noi davvero poca cosa. Non abbiamo giocato bene la partita". Questo il commento al termine del match di coach Maurizio Buscaglia.

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari-Gevi Napoli Basket 86-69 (22-18; 43-28; 64-51)

Sassari: Jones 28, Robinson 9, Dowe 7, Kruslin 10, Gandini ne, De Vecchi, Treier ne, Chessa, Bendzius 18, Raspino ne, Diop 7, Stephens 6. All.Bucchi.

Napoli: Zerini 4, Howard 18, Johnson ne, Michineau 2, Dellosto 2, Matera ne, Davis 11, Uglietti 11, Williams 12, Stewart 3, Zanotti 6, Grassi. All.Buscaglia.