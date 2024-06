Napoli Basket, presentato il nuovo responsabile marketing Di Nino: "Qui una progettualità come pochi club in Italia"

Il Napoli Basket, presso la propria sede istituzionale, ha presentato ufficialmente il nuovo responsabile area marketing, commerciale e progetti del club partenopeo Andrea Di Nino, arrivato dal Pistoia Basket.

“In primis un saluto al Pistoia Basket ma soprattutto un ringraziamento ai soci e all’amministratore delegato del Napoli Basket per avermi voluto qui. Lavoreremo su due macro-aree: quella marketing e ricavi e quella dei progetti sociali. Nell’area marketing lavorando di squadra con Michela Di Marco, Raffaele Biglietto e Saverio Panico, andremo a cercare di valorizzare ancor di più le partnership esistenti, con i soggetti imprenditoriali che hanno creduto nel Napoli Basket prima dei trionfi sportivi ottenuti in questa stagione, e al contempo stiamo già lavorando, e siamo fortemente ottimisti, nel portare all’interno del nostro gruppo soggetti anche di altre regioni, per far sì che il Napoli Basket, come la città di Napoli, diventi un brand nazionale – e se possibile – nel medio termine anche internazionale a livello di partnership di tipo commerciale. In questo primo mese abbiamo lavorato per costruire un nuovo progetto marketing, ovviamente senza stravolgere ciò che è stato fatto nella scorsa stagione. Penso che a breve andremo ad annunciare le prime partnership. Per quanto riguarda i progetti sociali, che personalmente ritengo obbligatorio sviluppare per ogni società sportiva, abbiamo già presentato un progetto triennale al sindaco Gaetano Manfredi e agli assessori Emanuela Ferrante e Luca Trapanese, trovando da loro piena accoglienza e supporto. Lo stesso vedrà come protagonista – e lo voglio già ringraziare – un tifoso della città di Napoli e dello sport in generale come Maurizio de Giovanni, che ha dato il naming al progetto. Uno dei pilastri del progetto sociale che presenteremo ai media a settembre prevede l’ascolto delle esigenze del territorio, pratica necessaria in una città con quasi un milione di abitanti, 30 quartieri, un territorio molto sensibile alla pratica sportiva e al contempo multiforme per le diverse esigenze che lo caratterizzano", ha spiegato Di Nino in conferenza stampa.

Il nuovo palazzetto

"Il palazzo multieventi è stato uno dei motivi, oltre alla solidità del club data dall’importanza dei soci che lo guidano, che mi hanno portato ad accogliere con entusiasmo la proposta del Napoli Basket, perché dimostra una progettualità che in Italia pochi club hanno. Avere una proprietà e un ad che hanno concretizzato in tempi brevi la possibilità di andare a creare il palasport più importante del Centro-Sud è qualcosa di unico. Mettere insieme soggetti diversi appartenenti al mondo delle imprese, della cultura, del sociale, della comunicazione, unendo i loro punti di forza e facendo squadra, è uno dei miei obiettivi nel medio termine, sapendo che da qui a breve ci sarà un grande contenitore di entertainment e sport, il tutto in maniera coerente con il progetto che Alessandro Dalla Salda definì l’anno scorso 'Grande Napoli 2026'", ha aggiunto Di Nino.

Dalla Salda: "Di Nino figura importante con esperienza e capacità"

"Oggi è il giorno di presentazione di Andrea Di Nino che sarà responsabile marketing, commerciale e progetti sociali. Un upgrade fondamentale e voluto, un investimento in un’area strategica come quella di ricavi che necessita di uno studio, di implementare progetti e sviluppare programmi. Per questo si è deciso di puntare su una figura importante, con esperienza e capacità come quella di Andrea. Insieme a lui ci sono le conferme di Raffaele Biglietto come sales manager e di Saverio Panico come business manager, come area commerciale. Oltre a questo aspetto, ci saranno poi i progetti sociali che si andranno a sviluppare in modo molto sostanzioso e concreto con tante iniziative", sono state le parole dell'amministratore delegato del Napoli Basket Alessandro Dalla Salda.