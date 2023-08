Napoli Basket, primo abbraccio con i tifosi: entusiasmo per l'allenamento a porte aperte al PalaBarbuto

Primo abbraccio con i tifosi per la Gevi Napoli Basket in occasione dell'allenamento a porte aperte al PalaBarbuto. La squadra ha fatto il suo ingresso sul parquet poco dopo le 17.30 agli ordini di coach Milicic, tra l'entusiasmo del pubblico presente sugli spalti.

Grande intensità in campo da subito, come richiesto dal coach croato. Ad infiammare i supporters azzurri in gradinata le schiacciate di Tariq Owens.

"La squadra si sta allenando molto bene. Si sta lavorando molto dal punto di vista, tecnico, tattico e fisico. Abbiamo ancora un mese per ultimare al meglio la preparazione.Il nostro obiettivo è lavorare duramente e siamo convinti che questo pagherà", ha affermato Milicic in conferenza stampa.

Presente a bordo campo anche il portiere del Napoli Pierluigi Gollini che, da appassionato di basket, ha assistito dal vivo alla seconda parte della seduta.