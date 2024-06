Basket, dopo Tyler Ennis la Reyer Venezia ingaggia anche Alessandro Lever

Dopo Tyler Ennis, la Reyer Venezia annuncia anche l'ingaggio di Alessandro Lever. Il lungo bolzanino, che aveva rescisso consensualmente il contratto con il Napoli Basket nei giorni scorsi, ha sottoscritto con il club veneto un accordo su base pluriennale.

"È davvero una grande emozione far parte della Reyer che ringrazio per la fiducia. Sono convinto che sia un'opportunità molto importante. Quando è arrivata la chiamata ho accettato subito la sfida con grande entusiasmo. Reyer è un club ambizioso che compete sempre per vincere e voglio farmi trovare pronto per far parte di questa squadra. Lavorerò sodo per dare il mio contributo, indipendentemente dai minuti che giocherò. Reyer rappresenta una grande occasione anche per migliorare come giocatore. Sono una persona a cui piace lavorare e stare in palestra. Non sono di tante parole e voglio dimostrare con i fatti che giocatore sono. La filosofia della Reyer è come la mia: dare tutto in campo e mettere il noi davanti all'io. Inoltre avrò l'opportunità di lavorare con un coach e uno staff di altissimo livello, davvero non vedo l'ora", sono le parole di Lever al sito ufficiale della squadra veneziana.