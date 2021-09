Colpo della Blue Lizard Basket Capri: arriva la conferma di Dubravka Dacic

Blue Lizard Basket Capri annuncia la conferma di Dubravka Dacic. Classe 1985, pivot con ampia esperienza europea, giocatrice fondamentale per lo scacchiere del nuovo roster di coach Paolo Falbo

La Blue Lizard Basket Capri festeggia al meglio la storica promozione nella Serie A2 di Basket femminile confermando nel roster della prossima stagione la pivot, ex nazionale azzurra, Dubravka Dacic.

Si tratta di un colpo fondamentale per dare sostanza ed esperienza allo scacchiere del nuovo roster di coach Paolo Falbo.

La Dacic, classe 1985, è arrivata a Capri ad aprile 2021 al termine dell'esperienza con le svedesi del IK Eos Lund, ed è diventata, da subito, uno dei perni della squadra contribuendo, in pochi mesi, al raggiungimento della storica promozione in A2.

Per lei parlano i numeri: 214 punti a referto, con 19.5 di media ed un high score di ben 30 punti siglati nel match decisivo contro Taranto. La Dacic, da tutti conosciuta come Dubi, è stata protagonista assoluta anche nel doppio confronto di finale contro la seconda squadra di Costa Masnaga. Partite nella quali ha messo in mostra tutta la propria classe ed esperienza segnando a referto 27 e 16 punti.

Notevole il suo curriculum ed il suo palmares. La Dacic inizia la carriera a soli 17 anni, nel 2002, con la maglia del Basket Parma, club dove ha giocato fino al 2007 prima di spiccare il volo per un viaggio che negli anni ha toccato livelli di eccellenza.

Dalla Dynamo Mosca, stagione 2007-2008 al Besiktas, 2009-2010, dal Taranto, dal 2010 al 2013, al Napoli, dove arriva nel 2014 e dove vive la bella promozione in Serie A1 per concludere con Homend Antakya Belediyes, Hola Madrid e la recente esperienza in Svezia con l'IK Eos Lund.

Dubravka Dacic, slovena, naturalizzata italiana ha disputato 42 partite in maglia azzurra. Maglia con la quale ha disputato gli Europei del 2007. Nel suo palmares figurano un titolo italiano, una Coppa Italia ed una supercoppa, tutte conquistate la Cras Taranto. Titoli a cui, lo scorso 9 luglio, ha aggiunto la storica promozione di Capri in Serie A2. E non finisce qui.