Atp 250 Napoli, Manfredi sui campi allagati: "Un incidente può capitare"

Il grande tennis dovrebbe tornare sul Lungomare nelle prossime ore. Un weekend horror quello appena trascorso con le gare delle qualificazioni e il primo turno del tabellone principale spostate a Monteruscello a causa dei problemi con la superficie installata nell'arena sul Lungomare. A causa delle piogge registrate a metà della scorsa settimana, sabato il campo è risultato impraticabile.

Una figura non edificante per la città di Napoli, affamata di grandi eventi. Gli organizzatori del torneo si sono affrettati a sostenere che la responsabilità è della scoietà che ha realizzato il campo. In questo video, il sindaco di Napoli Manfredi commenta l'accaduto, ricordando che in questo caso il Comune non ha alcuna responsabilità.