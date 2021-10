Tennis, Volandri: "Napoli è perfetta per un grande torneo Atp"

Filippo Volandri e Napoli, un feeling che dura da tantissimo. Dai tornei challenger dei primi anni 2000, fino alla finale del 2012, agli anni da giocatore di Serie A, fino al nuovo ruolo di capitano di Coppa Davis durante i giorni della Tennis Napoli Cup by Arnone, per seguire alcuni promettenti tennisti italiani come Nardi, Arnaldi e Cobolli.

“Napoli che torna nel calendario internazionale è una notizia splendida – spiega il capitano azzurro al portale della Fit - , il circuito challenger è un investimento per il tennis italiano ed è chiaro che in una città come Napoli si può fare tennis a livello mondiale. Io spero sia solo l’inizio di una nuova e più duratura crescita. Qui gli spalti sono pieni anche solo per le qualificazioni, vedere tutta questa gente è bellissimo”.

In un periodo in cui sta cambiando molto il calendario mondiale programmato dall’Atp, la città di Napoli potrebbe finalmente coronare il sogno di entrare nel ristretto circolo dei tornei europei su terra dell’Atp Tour: “Diamo tempo al tempo, gli organizzatori del torneo sanno cosa c’è da fare. Resto dell’idea che la piazza tennistica di Napoli è perfetta per un grande torneo Atp. Nessuno può dimenticare l’enorme pubblico della sfida di Coppa Davis con la Gran Bretagna di Murray, l’arena del tennis sul mare. Insomma, sarebbe bello che la città potesse riavere tutto questo ma per un occasione duratura come un grande torneo: Forse oggi i tempi iniziano a essere finalmente maturi”, ha concluso Volandri.