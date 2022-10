Atp 250 Napoli, Berrettini e Musetti volano in semifinale: fuori Fognini

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti volano nelle semifinali dell'Atp 250 di Napoli. Gli azzurri si sono sbarazzati agevolmente dei rispettivi avversari, il giapponese Daniel ed il colombiano Galan, in due set ed in poco più di un'ora.

E' andata male, invece, all'altro 'Davisman' Fabio Fognini. Il ligure, sceso in campo per primo sull'Arena, è stato eliminato dallo spagnolo Carreno Busta con un netto 6-1 6-1 nel prosieguo dell'ultimo match degli ottavi di finale iniziato ieri sera con i primi 3 game e poi sospeso per umidità.

Nel torneo di doppio, tornato sui campi del Tc Napoli, avanza la forte coppia australiana formata da Ebden e Peers. Accedono alle semifinali anche Cacic e Qureshi. Sabato, nell'altra semifinale, in campo anche gli italiani Sonego-Vavassori contro i favoriti del tabellone Dodig-Kraijcek.