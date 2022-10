Atp 250 Napoli, fuori gli azzurri Sonego e Nardi: sospese le partite serali

Delusione azzurra nella seconda giornata del main draw dell'Atp 250 di Napoli. Lorenzo Sonego e Luca Nardi salutano il torneo, sconfitti rispettivamente dall'argentino Baez e dal francese Moutet. Grande amarezza soprattutto per il 19enne di origini napoletane, che ha giocato una grande partita contro un avversario più esperto davanti al capitano dell'Italia Filippo Volandri.

Accede agli ottavi anche lo spagnolo Carballes Baena, che 'battezzerà' Matteo Berrettini alla Tennis Napoli Cup. Proprio il finalista di Wimbledon 2021 ha acceso l'entusiasmo del pubblico quando nel pomeriggio si è allenato con il compagno di nazionale Musetti sul D'Avalos.

I match serali, come accaduto martedì, sono stati sospesi causa umidità, che non consentiva di giocare al meglio sui campi. Al momento della sospensione erano in campo sull'arena Fucsovics contro Zhang e sul D'Avalos Djere e Gojo. Per quanto concerne i match che non si sono conclusi in giornata, i biglietti saranno rimborsati come stabilito dall’organizzazione del torneo, nonostante il regolamento non lo preveda. In alternativa il tagliando di oggi sarà valido anche per i match programmati per domani.

Giovedì si completerà il primo turno e si partirà con il secondo, con Berrettini e Musetti in campo. Nel torneo di doppio, che si sta disputando sui campi del Tc Pozzuoli, avanza la coppia azzurra formata da Sonego e Vavassori.

I risultati di mercoledì 19 ottobre

R. Carballes Baena (ESP) b. [Q] N. Jarry (CHI) 6-4 6-4

[6] S. Baez (ARG) b. L. Sonego (ITA) 7-5 7-6(3)

C. Moutet (FRA) b. [WC] L. Nardi (ITA) 6-7(7) 7-6(3) 6-2

[Q] Z. Zhang (CHN) vs M. Fucsovics (HUN) sospesa per umidità 6-4 2-2

[Q] B. Gojo (CRO) vs L. Djere (SRB) sospesa per umidità 6-4 5-5.