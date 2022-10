Atp 250 Napoli, Kecmanovic impressiona contro l'azzurro Cobolli

E' partito quest'oggi sull'Arena del tennis alla Rotonda Diaz il tabellone del singolare dell'Atp 250 di Napoli. Ad inaugurare il main draw è stata la sfida tra il giapponese Taro Daniel e lo spagnolo Pedro Martinez, vinta dal primo in due set. A seguire il successo dell'argentino Cachin sull'esperto francese Mannarino e del colombiano Galan sullo spagnolo Zapata Miralles.

Altra sorpresa di giornata la vittoria del portoghese Borges sullo spagnolo Ramos-Vinolas, testa di serie numero 7 del seeding. Impressiona il serbo Kecmanovic, numero 30 al mondo e testa di serie numero 5, che ha liquidato l'azzurro Flavio Cobolli in un'ora di gioco con un netto 6-1 6-2. L'ultimo match di giornata, quello tra l'azzurro Nardi e il francese Moutet, è stato sospeso sul 2-2 poichè l'umidità aveva reso il campo scivoloso.

Nel torneo di doppio, giocato sui campi del Tc Pozzuoli, subito fuori la coppia più attesa, quella formata da Bolelli e Fognini, che mercoledì esordirà in singolare. Grande attesa anche per l'esordio di Lorenzo Sonego. Si giocherà anche sul campo D'Avalos al Tc Napoli a partire dalle 17.

Nel corso del pomeriggio anche il calciatore del Napoli Matteo Politano ha assistito dal vivo ad alcuni match del primo turno del torneo.

I risultati della prima giornata del main draw

T. Daniel (JPN) b. P. Martinez (ESP) 6-3 6-3

P. Cachin (ARG) B. [8] A. Mannarino (FRA) 6-1 3-6 6-4

D. Galan (COL) B. B. Zapata Miralles (ESP) 6-4 6-4

N. Borges (POR) b [7] A. Ramos-Vinolas (ESP) 7-5 7-6

[5] M. Kecmanovic (SRB) b. [WC] F. Cobolli (ITA) 6-1 6-2

[WC] L. Nardi (ITA) vs C. Moutet (FRA) 2-2 (sospeso)

Il programma di mercoledì 19 ottobre

ARENA - Inizio ore 10

R. Carballes Baena (ESP) vs [Q] N. Jarry (CHI)

[6] S. Baez (ARG) vs L. Sonego (ITA)

[WC] L. Nardi (ITA) vs C. Moutet (FRA) 2-2

M. Fucsovics (HUN) vs [Q] Z. Zhang (CHN)

H. Grenier (FRA) vs F. Fognini (ITA)

CAMPO D’AVALOS - Inizio ore 17

L. Djere (SRB) vs [Q] B. Gojo (CRO)

M. McDonald (USA) vs [Q] F. Passaro (ITA)

TC POZZUOLI CAMPO 1- Inizio ore 12

S. Doumbia (FRA) / F. Reboul (FRA) vs F. Cabral (POR) / J. Murray (GBR)

[1] I. Dodig (CRO) / A. Krajicek (USA) vs P. Martinez (ESP) / B. Zapata Miralles (ESP)

Non prima delle 16

D. Galan (COL) / A. Ramos-Vinolas (ESP) vs L. Sonego (ITA) / A. Vavassori (ITA)

TC POZZUOLI CAMPO 2 — Non prima delle 15

P. Cachin (ARG) / R. Carballes Baena (ESP) vs [WC] S. Napolitano (ITA) / A. Pellegrino

(ITA)