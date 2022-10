Atp 250 Napoli, problemi ai campi: le qualificazioni si giocheranno a Pozzuoli a porte chiuse

Non è iniziata con il piede giusto l'avventura dell'Atp 250 di Napoli, l'attesissimo torneo di tennis in programma in città fino al prossimo 23 ottobre. Grande delusione per le tante persone accorse sul lungomare, alcune delle quali anche da fuori regione, per godersi lo spettacolo del primo giorno di gare. Il via del tabellone di qualificazione era previsto, infatti, per questa mattina alle 11.00, con la presenza dei napoletani Giustino e Brancaccio e di alcuni promettenti giovani tennisti italiani come Passaro, Zeppieri e Maestrelli.

Dopo un primo spostamento orario, comunicato via social dall'organizzazione, con il passare delle ore i match di oggi sono stati definitivamente rinviati per problematiche relative ai campi di gioco.

Successivamente nel pomeriggio il Tc Napoli ha emesso un comunicato per fare chiarezza su quanto accaduto e scusarsi con gli appassionati accorsi all'Arena alla Rotonda Diaz e al circolo, rimasti a bocca asciutta: "Per problemi relativi a materiale usato per la realizzazione dei campi da un’azienda, leader del settore nel mondo, quindi per cause indipendenti dall’organizzazione, si è reso necessario rinviare gli incontri di qualificazione al torneo previsti per oggi e domani, sabato e domenica, onde permettere i necessari interventi per il ripristino dell’agibilità dei campi. Per tale motivo gli incontri di qualificazione non avranno luogo sui campi del Tennis Club Napoli. Il torneo partirà regolarmente lunedì con il tabellone principale. I biglietti venduti per le giornate di oggi e domani, potranno essere rimborsati o rischedulati per la giornata di lunedì, a scelta del gentile cliente, per la sessione diurna o serale. Ci scusiamo per il disagio".

Le partite del tabellone di qualificazione si giocheranno a porte chiuse presso il Tennis Club Pozzuoli. L'inizio dei match è previsto per le ore 10.00.

Le modalità di rimborso o sostituzione dei biglietti

I possessori di biglietto per le due giornate dedicate alle qualificazioni – sabato e domenica - potranno chiedere il rimborso totale o sostituire il proprio ticket per assistere alle partite delle prime due giornate del tabellone principale, scegliendo fra la sessione diurna o quella serale.

I detentori di biglietti acquistati online potranno indirizzare la richiesta via e-mail a info@azzurroservice.net inserendo nell’oggetto “rimborso ATP 250 Napoli”. Nel corpo della mail va inserito il proprio nominativo seguito dalla dicitura “rimborso qualificazioni”. Chi ha invece acquistato il biglietto presso uno dei punti vendita autorizzati AzzurroService può fare richiesta di rimborso recandosi direttamente al punto vendita utilizzato.

In alternativa c’è la possibilità di richiedere il biglietto sostitutivo scegliendo tra le giornate di lunedì 17 o martedì 18 ottobre scrivendo allo stesso indirizzo e-mail (info@azzurroservice.net), specificando nell’oggetto il riferimento “cambio biglietto”.