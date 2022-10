Atp 250 Napoli, la finale sarà tutta italiana: festa grande all'Arena sul lungomare

La finale dell'Atp Napoli 250 sarà tutta italiana. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, infatti, si giocheranno domenica (a partire dalle ore 15.00) il titolo per la gioia del pubblico partenopeo, che ha riempito e riempirà anche per l'atto finale con il suo entusiasmo gli spalti dell'Arena alla Rotonda Diaz.

Gli azzurri hanno superato in semifinale i rispettivi avversari, l'americano McDonald ed il serbo Kecmanovic. Più difficile il match per Berrettini, alle prese con problemi ad un piede, che si è ritrovato subito sotto di un set. Il 26enne nativo di Roma, però, dopo un secondo set dalle mille emozioni, si è aggiudicato il tie-break, per poi chiudere 6-3 nel terzo e volare in finale.

Più netto e senza appello, invece, il successo di Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara si è sbarazzato dell'insidiosissimo serbo Kecmanovic in due set con un secco 6-3 6-4.

Nel torneo di doppio, invece, non ce l'ha fatta la coppia italiana Sonego-Vavassori a centrare la finale. Gli azzurri sono stati battuti per 2 set a 1 dai favoriti del tabellone, Dodig e Krajicek, che contenderanno il titolo alla coppia australiana Ebden-Peers.

I risultati di sabato 22 ottobre

Singolare:

Berrettini-McDonald 3-6 7-6 6-3

Musetti-Kecmanovic 6-3 6-4

Doppio

Dodig/Krajicek-Sonego/Vavassori 6-7 6-3 11-9

Ebden/Peers-Cacic/Qureshi 6-3 7-5.