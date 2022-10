Atp Napoli 250, wild card per Berrettini: l'azzurro sarà in tabellone

Ci sarà anche Matteo Berrettini all'Atp 250 Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare. L'azzurro entra in tabellone con una wild card, facendo felici i tanti appassionati partenopei della racchetta che assisteranno dal vivo agli incontri del torneo.

"Dopo aver parlato con il mio team, sono felice di annunciare che parteciperò alla tennis Napoli cup la prossima settimana", ha annunciato Berrettini sui propri profili social.

Il tennista azzurro sarà la terza testa di serie del seeding, alle spalle dello spagnolo Pablo Carreno Busta (2) e del russo Andrey Rublev (1). Berrettini, dunque, si aggiunge ai compagni in Davis Musetti, Fognini e Sonego, già in tabellone.