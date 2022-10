Atp 250 Napoli, Berrettini: "Torneo speciale per me, parte della mia famiglia vive qui"

"Napoli è una città molto calda, che ama il tennis. A me personalmente fa piacere, non ho mai giocato qui neanche da piccolo. Parte della mia famiglia vive qui, il fratello di mio padre, la moglie e il mio cuginetto, quindi questo è un torneo speciale per me. E’ una città che fin da piccolo ho visitato quando potevo. Purtroppo non ero qui quando si è giocato il match di Coppa Davis contro la Gran Bretagna, però ricordo dalla televisione che si sentivano le urla del pubblico, quindi spero ci sia un’atmosfera bella, carica. Mi fa molto piacere essere qui, è una città che amo, facile da amare, e mi trovo sempre bene. Vediamo come sarà giocare il primo torneo qui". Così Matteo Berrettini ha parlato in conferenza stampa. L'azzurro farà il suo esordio all'Atp 250 di Napoli giovedì contro lo spagnolo Carballes Baena nel match degli ottavi di finale.

Il campo e l'atmosfera

Berrettini, insieme al compagno di squadra in nazionale Musetti, ha inaugurato il D'Avalos con un allenamento che ha generato tanto entusiasmo, soprattutto tra i giovanissimi: “Abbiamo provato il campo, ci hanno detto di stare un po’ attenti, soprattutto nella parte verso il mare. Il campo sembrava buono, stabile, abbastanza lento come me lo aspettavo. Condizioni abbastanza simili a quelle di Firenze, ma diverse non essendo indoor. Mi è piaciuto. L’atmosfera si è sentita calda sin da subito. Sono carico”.

Obiettivo Finals ancora possibile

L'azzurro ha parlato anche del finale di stagione e dell'obiettivo Finals di Torino: "Finchè non sono matematicamente fuori ci credo. Ho tre tornei davanti, compreso questo. So che è molto difficile, però continuo a crederci e a provarci. E’ stato un anno complicato, ma sono qui e cercherò di giocare le mie carte. Ho tanta voglia di far bene, di chiudere l’anno bene. Chiudere vicino alla top ten o nella top ten, visto tutto quello che è successo, sarebbe un risultato importante".