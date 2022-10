Atp Napoli 250, sorteggiati i tabelloni: da martedì si torna sul Lungomare

Sono stati sorteggiati i tabelloni di singolare e doppio dell'Atp 250 Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare. Le partite del main draw prenderanno il via martedì 18 sul campo in cemento dell’Arena, completamente rifatto nelle ultime ore dopo i problemi dei giorni scorsi

Gli azzurri Berrettini e Musetti usufruiranno di un 'bye' per il primo turno, essendo rispettivamente testa di serie numero 2 e 4. Per quanto riguarda gli altri italiani, Fabio Fognini esordirà contro il francese Grenier, mentre Sonego affronterà l'argentino Baez. Un altro avversario transalpino incrocerà la strada del giovane di origini napoletane Luca Nardi. Cobolli, invece, incontrerà il serbo Kecmanovic.

Il tabellone del singolare

[1] P. Carreno Busta (ESP) - Bye

H. Grenier (FRA) vs. F. Fognini (ITA)

[WC] L. Nardi (ITA) vs. C. Moutet (FRA)

[WC] F. Cobolli (ITA) vs. [5] M. Kecmanovic (SRB)

[4] L. Musetti (ITA) - Bye

L. Djere (SRB) vs. Qualificato

B. Zapata Miralles (ESP) vs. D. Galan (COL)

N. Borges (POR) vs. [7] A. Ramos-Vinolas (ESP)

[6] S. Baez (ARG) vs. L. Sonego (ITA)

M. Fucsovics (HUN) vs. Qualificato

M. McDonald (USA) vs. Qualificato

[3] R. Bautista Agut (ESP) - Bye

[8] A. Mannarino (FRA) vs. P. Cachin (ARG)

T. Daniel (JPN) vs. P. Martinez (ESP)

R. Carballes Baena (ESP) vs. Qualificato

[2] [WC] M. Berrettini (ITA) - Bye

Il tabellone del doppio

[1] I. Dodig (CRO) / A. Krajicek (USA) vs. P. Martinez (ESP) / B. Zapata Miralles (ESP)

P. Cachin (ARG) / R. Carballes Baena (ESP) vs. [WC] S. Napolitano (ITA) / A. Pellegrino (ITA)

[4] R. Matos (BRA) / D. Vega Hernandez (ESP) vs. T. Brkic (BIH) / G. Escobar (ECU)

D. Galan (COL) / A. Ramos-Vinolas (ESP) vs. L. Sonego (ITA) / A. Vavassori (ITA)

S. Doumbia (FRA) / F. Reboul (FRA) vs. F. Cabral (POR) / J. Murray (GBR)

[WC] F. Maestrelli (ITA) / F. Passaro (ITA) vs. [3] M. Ebden (AUS) / J. Peers (AUS)

N. Barrientos (COL) / M. Reyes-Varela (MEX) vs. N. Cacic (SRB) / A. Qureshi (PAK)

A. Mannarino (FRA) / F. Martin (FRA) vs. [2] S. Bolelli (ITA) / F. Fognini (ITA).

Qualificazioni ancora al Tc Pozzuoli a porte chiuse

Si giocheranno sempre al Tennis Club Pozzuoli a porte chiuse, nella giornata di lunedì, i restanti match del tabellone delle qualificazioni, che ha preso il via nel pomeriggio di domenica. Avanza il napoletano Raul Brancaccio, vincitore del derby contro Ferrari. Nell'altro derby ha la peggio il partenopeo Lorenzo Giustino contro Passaro. Avanzano anche Zeppieri, la testa di serie numero uno del tabellone, il cileno Jarry, ed il croato Gojo.

I risultati:

Passaro b. Giustino 64 46 64

Misolic b. Maestrelli 63 64

Brancaccio b. Ferrari 62 63

Jarry b. Dougaz 62 63

Zeppieri b. Zhukayev 64 61

Gojo b. Kovalik 63 30 rit.

[WC] S. Napolitano (ITA) vs [6] A. Pellegrino (ITA) 0-2 sospesa per oscurità

[2] Z. Zhang (CHN) vs R. Bonadio (ITA) 5-3 sospesa per oscurità.

Rimborso biglietti

I possessori dei biglietti validi per le partite di sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 avranno due possibilità: potranno chiedere il rimborso totale scrivendo a info@azzurroservice.net (inserendo nell’oggetto “rimborso biglietto ATP250 Napoli”) oppure utilizzare i tagliandi per i match in programma martedì 18 (scrivendo allo stesso indirizzo, inserendo nell’oggetto “cambio biglietto ATP250 Napoli”).