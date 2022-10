Atp250 Napoli, il tabellone del singolare al via sull'Arena alla Rotonda Diaz

Partirà martedì alle ore 10.00 il tabellone del singolare dell'Atp250 di Napoli all'Arena del tennis alla Rotonda Diaz dopo i problemi dei giorni scorsi. Ad inaugurare il main draw saranno il giapponese Taro Daniel e lo spagnolo Pedro Martinez. A chiudere la sessione diurna sarà, invece, l'azzurro Flavio Cobolli opposto al serbo Kecmanovic, testa di serie numero 5.

Nella sessione serale, invece, scenderà in campo il giovane talento di origini napoletane Luca Nardi, che affronterà il francese Moutet.

Intanto al Tc Pozzuoli si è concluso il tabellone di qualificazione: accedono in tabellone l'azzurro Francesco Passaro, il cileno Jarry, il cinese Zhang e il croato Gojo. Eliminato il napoletano Raul Brancaccio e gli altri due azzurri Zeppieri e Napolitano.

Sempre al Tc Pozzuoli partirà contestualmente domani il torneo di doppio, con la coppia Fognini-Bolelli in campo nel pomeriggio.

Il programma di martedì 18 ottobre all'Arena del tennis (Rotonda Diaz)

A partire dalle ore 10:

T. Daniel (JPN) vs P. Martinez (ESP)

[8] A. Mannarino (FRA) vs P. Cachin (ARG)

B. Zapata Miralles (ESP) vs D. Galan (COL)

N. Borges (POR) vs [7] A. Ramos-Vinolas (ESP)

[WC] F. Cobolli (ITA) vs [5] M. Kecmanovic (SRB)

NON PRIMA DELLE 19

[WC] L. Nardi (ITA) vs C. Moutet (FRA)

Il programma di martedì 18 ottobre per il torneo di doppio al Tc Pozzuoli

A partire dalle 12:

[4] R. Matos (BRA) / D. Vega Hernandez (ESP) vs T. Brkic (BIH) / G. Escobar (ECU)

[WC] F. Maestrelli (ITA) / F. Passaro (ITA) vs [3] M. Ebden (AUS) / J. Peers (AUS)

A. Mannarino (FRA) / F. Martin (FRA) vs [2] S. Bolelli (ITA) / F. Fognini (ITA)

Il tabellone del singolare dell'Atp 250 Napoli

[1] P. Carreno Busta (ESP) - Bye

H. Grenier (FRA) vs. F. Fognini (ITA)

[WC] L. Nardi (ITA) vs. C. Moutet (FRA)

[WC] F. Cobolli (ITA) vs. [5] M. Kecmanovic (SRB)

[4] L. Musetti (ITA) - Bye

L. Djere (SRB) vs. [Q] B. Gojo (CRO)

B. Zapata Miralles (ESP) vs. D. Galan (COL)

N. Borges (POR) vs. [7] A. Ramos-Vinolas (ESP)

[6] S. Baez (ARG) vs. L. Sonego (ITA)

M. Fucsovics (HUN) vs. [Q] Z. Zhang (CHN)

M. McDonald (USA) vs. [Q] F. Passaro (ITA)

[3] R. Bautista Agut (ESP) - Bye

[8] A. Mannarino (FRA) vs. P. Cachin (ARG)

T. Daniel (JPN) vs. P. Martinez (ESP)

R. Carballes Baena (ESP) vs. [Q] N. Jarry (CHI)

[2] [WC] M. Berrettini (ITA) - Bye

I risultati del secondo turno delle qualificazioni

Francesco Passaro (ITA) b. Filip Misolic (AUT) 0-6 6-3 6-2

[1] Nicolas Jarry (CHI) b. [8] Raul Brancaccio (ITA) 6-2 6-4

[2] Zhizhen Zhang (CHN) b. [7] Giulio Zeppieri (ITA) 7-5 3-6 6-3

Borna Gojo (CRO) b. [WC] Stefano Napolitano (ITA) 6-3 6-4