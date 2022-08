Atp Tennis Napoli Cup, l’Arena centrale avrà l’occhio di falco

L’Arena centrale dell’ATP 250 Tennis Napoli Cup, l’attesissimo appuntamento sportivo in programma in città dal 17 al 23 ottobre (con qualificazioni al via dal 15) avrà l’hawk-eye. E’ quanto annunciato dall’organizzazione del torneo.

La presenza dell’occhio di falco sul campo centrale renderà ancora più spettacolare l’Arena del tennis che sarà allestita nella suggestiva cornice della Rotonda Diaz.

Intanto nei giorni scorsi è stato anche annunciato il primo ‘big’ che sarà in tabellone: si tratta dello spagnolo Roberto Bautista Agut, attuale numero 18 delle classifiche mondiali.