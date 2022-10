Atp Napoli 250, due tennisti napoletani nel tabellone di qualificazione

E’ stato definito il tabellone delle qualificazioni dell’Atp Napoli 250 Tennis Napoli Cup. Le prime due teste di serie sono il cileno Nicolas Jarry (numero 107 classifiche Atp) ed il cinese Zizhen Zhang (numero 110).

A guidare la pattuglia azzurra è Francesco Passaro, testa di serie numero 3. In tabellone anche altri due giovani azzurri come Giulio Zeppieri e Francesco Maestrelli. Attesa anche per i napoletani Lorenzo Giustino e Raul Brancaccio.

Completano la rappresentanza tricolore Pellegrino, Bonadio, Ferrari e Napolitano. Già sabato i primi derby in programma Brancaccio-Ferrari, Passaro-Giustino e Napolitano-Pellegrino.