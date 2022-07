Tennis, presentato l'Atp 250 di Napoli: "Pronti per questa sfida, puntiamo al massimo"

Napoli entra nel circuito del grande tennis mondiale, con il debutto del torneo Atp 250 che si svolgerà in città dal 17 al 23 ottobre prossimo. Le gare principali saranno disputate nell'arena alla Rotonda Diaz, che tornerà per l'occasione dopo Italia-Gran Bretagna di Coppa Davis nel 2014 e le Universiadi del 2019, con una superficie che questa volta sarà in cemento. I lavori per l'allestimento della struttura inizieranno dopo il 20 settembre.

Il montepremi sarà di 613 mila euro. Attesa la partecipazione di tanti giocatori di altissimo livello internazionale, tra cui gli italiani che saranno a caccia di punti decisivi nella corsa alle Nitto finals Atp di Torino. La direzione del torneo sarà affidata ad Angelo Chiaiese, un'istituzione del Tennis Club Napoli.

Binaghi: "Il grande tennis arriva a Napoli in un momento irripetibile"

"I giorni felici per il tennis italiano si stanno susseguendo da qualche anno. Napoli rincorreva questo torneo da tanto tempo. Il grande tennis a Napoli arriva in un momento irripetibile per il movimento italiano. È molto probabile che gli italiani, ne abbiamo tre in corsa per le finals di Torino, vengano a Napoli ad ottobre per gli ultimi punti in vista delle finals. Questo torneo avrà una partecipazione che sarà molto più vicina ad un Atp 500 che ad un 250, perché si tratta di un anno anomalo. Anche l'accoppiata con il torneo di Firenze sarà favorevole e potrebbe esserci davvero una partecipazione straordinaria", ha spiegato il presidente della Fit Angelo Binaghi nel corso della conferenza stampa di presentazione del torneo che si è tenuta presso il Tennis Club Napoli.

Villari: "Siamo pronti per questa sfida. Puntiamo al massimo"

"Questo è il primo grande torneo di altissimo livello che si svolge qui. Devo ringraziare le istituzioni per il sostegno e l'appoggio. Noi abbiamo sempre pensato di meritare un evento del genere. Questo obiettivo nasce quando l'anno scorso abbiamo deciso di organizzare un challenger. Faremo di tutto per portare qui gli italiani più forti. Ci sarà l'Arena sul Lungomare con circa 5000 posti, tutti numerati. Non avremo problemi sui tempi di montaggio, sarà innovativa dal punto di vista tecnologico. Sono convinto che la città risponderà alla grande. Ci sentiamo pronti per questa sfida. Noi puntiamo al massimo", ha detto il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari non nascondendo tutto il suo entusiasmo per la grande occasione.

Manfredi: "Napoli può offrire una location unica al mondo, superiore anche a Montecarlo"

"È una grande sfida per la città. Ringrazio il tennis club Napoli per averla accettata. Possiamo offrire una location unica al mondo, superiore anche a Montecarlo. Sarà sicuramente una settimana molto bella. Noi faremo di tutto affinché la città sia pronta e all'altezza di questa sfida. Questo è un passo importante di un percorso lungo che noi vogliamo portare avanti, quello di mettere Napoli al centro di grandi eventi internazionali. Dovremo avere un'organizzazione che funzioni bene, per offrire il meglio a chi viene da fuori", ha affermato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Napolitano: "Sarà un bellissimo torneo"

"Abbiamo voluto questo torneo a tutti i costi, anche con briciolo di follia, che comporta un grande dispendio di energie fisiche ed economiche. Saranno 5 i campi in totale. Torneo con 28 giocatori e 16 nelle qualificazioni, che inizieranno sabato 15 ottobre. Sono convinto che sarà un bellissimo torneo e speriamo di avere qui anche gli italiani, con l'obiettivo finale di fare una bella festa", le parole di Cosimo Napolitano, rappresentante di TCNC, che avrà un ruolo fondamentale nell'organizzazione del torneo.

Casucci: "Grande opportunità per la Campania"

"Sarà una grande opportunità per la Campania, anche in termini di prospettive e di destagionalizzazione dei flussi turistici. È un progetto bellissimo, che speriamo che si possa riproporre anche in futuro", il commento di Felice Casucci, assessore regionale al turismo.