Tennis, Atp Napoli 2022: annunciato il primo 'top player' in gara

C'è già il nome del primo 'big' del tennis internazionale che sarà in campo a Napoli per il torneo Atp 250 in programma dal 17 al 23 ottobre prossimo. Si tratta dello spagnolo Roberto Bautista Agut, attuale numero 18 delle classifiche mondiali, semifinalista a Wimbledon nel 2019 e vincitore della Coppa Davis nello stesso anno.

L'annuncio è stato dato dai profili social ufficiali del torneo partenopeo. "Sono molto contento di ritornare a Napoli. Ci vediamo presto", dice il tennista iberico in un video.

Bautista Agut, 34 anni, aveva partecipato nel 2011 alla Tennis Napoli Cup, quando fu sconfitto agli ottavi di finale dal ceco Minar in due set.