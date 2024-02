Judo, Assunta Scutto bronzo nei 48 kg al Grand Slam di Parigi

Un’immensa Assunta Scutto si prende il bronzo dei 48 kg nella prima giornata del Grand Slam di Parigi ed è sempre più vicina alla qualificazione per le Olimpiadi. La certezza matematica ancora non c’è, ma che esca dall’elenco delle qualificate è diventato quasi impossibile.

“Sono supercontenta perché è sempre stato uno dei miei piccoli sogni arrivare sul podio del Grand Slam a Parigi… - ha raccontato a caldo Assunta Scutto – l’ho sempre vista come la gara dei campioni, anche per com’è organizzata. Arrivare oggi sul podio mi rende veramente fiera, anche se non nascondo che sono un po’ delusa per la semifinale. Stavo vincendo e ho visto sfumata la possibilità di andare in finale, davvero una brutta batosta dalla quale è stato difficile riprendermi. Sono soddisfatta però per come ho elaborato questa sconfitta, sapevo che meritavo questa medaglia e ho trovato la forza per non mollare. Sono contenta di aver iniziato così quest’anno e spero che vada sempre a migliorare”.

Scutto ha inchiodato con il suo rovesciamento speciale sia l’israeliana Tamar Malca che l’indiana Asmita Dey, per ripetersi poi anche sulla tedesca Katharina Menz. In semifinale, con la giapponese WakanaKoga, l’azzurra è passata subito in vantaggio, ma poi Koga ha ribaltato la situazione. Nella finale per il terzo posto, la mongola Baasankhuu Bavuudorj è finita inchiodata, anche lei, con il rovesciamento “special-Susi”.

La judoka napoletana, cresciuta nella palestra Star Judo Club Maddaloni e ora in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, si presentava a questo grand slam come numero 1 al mondo nella sua categoria di peso. Nonostante la giovanissima età, 21 anni, Scutto ha già collezionato 2 bronzi mondiali, a Tashkent nel 2022 e a Doha nel 2023.

