Judo: i napoletani Assunta Scutto e Christian Parlati andranno alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il judo napoletano non delude mai! Assunta Scutto e Christian Parlati, infatti, rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. A comunicarlo è stata la Direzione Tecnica della nazionale italiana tramite il sito FIJLKAM.

Il percorso di qualificazione non è ancora concluso ma i due napoletani, così come Odette Giuffrida, Manuel Lombardo, Alice Bellandi e Veronica Toniolo, sono praticamente sicuri e la nazionale italiana ha deciso di puntare su di loro, anche nel caso in cui altri azzurri dovessero superarli nella World Olympic List.

Assunta Scutto, appena 22enne, è alla sua prima partecipazione e, al momento, è prima della categoria dei 48kg nella classifica mondiale. Negli ultimi due anni ha vinto tantissime medaglie nel World Judo Tour e non solo.

Christian Parlati, che a Tokyo ha partecipato nella categoria 81 kg, quest’anno gareggerà nei 90 kg e al momento è nono nella classifica mondiale. Il partenopeo, tra gli altri ottimi risultati, è vicecampione del Mondo 2022.

Ad ogni modo, la qualificazione olimpica si conclude ufficialmente il 23 giugno, con ancora quattro mesi con 5 Grand Slam, 2 Grand Prix ed i Campionati del Mondo.

Il comunicato della nazionale italiana è su www.fijlkam.it