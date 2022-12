Scommesse e camorra, l'antimafia chiede 4 anni e 10 mesi per Armando Izzo

La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha chiesto 4 anni e 10 mesi di carcere per il calciatore napoletano in forza al Monza Armando Izzo. Le accuse per il difensore originario di Scampia sono concorso esterno in associazione camorristica e due episodi di frode sportiva.

La richiesta finale del pm Maurizio De Marco, come riporta il Fatto Quotidiano, è arrivata ieri. L'inchiesta riguarda presunti episodi di calcio scommesse orchestrati e legati ai fratelli Accurso, capi del clan camorristico della Vanella Grassi, che risalirebbero al periodo in cui Izzo vestiva la maglia dell'Avellino.



Chieste altre due condanne a 18 mesi, con l'accusa di frode sportiva, per Salvatore Russo e Umberto Accurso.